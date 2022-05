Mistrovský Třinec má opět zájem o Krejčího, elitní útočník nabídku zřejmě zváží až v létě

Před dvaceti roky strávil hokejový reprezentant David Krejčí v Třinci dvě sezony na přelomu dorostenecké a juniorské kategorie. O čtyři sezony později už hrál NHL za Boston. Po patnácti letech v NHL se loni v létě vrátil do Olomouce a už tehdy o něho stál právě Třinec. který je na lovu i nyní. Třinec 15:14 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Krejčí | Zdroj: Profimedia

„Začínal tady svou velkou kariéru a myslím, že by to tu mohl pěkně zhodnotit. Titul v České republice ještě nemá,“ myslí si o možném Krejčího příchodu do Třince viceprezident Třince Jan Czudek.

Krejčí se momentálně chystá na víkendový start mistrovství světa ve Finsku. A o další kariéře se bude rozhodovat až v létě po nutném odpočinku.

„Loni jsme deklarovali, že jsme o Davida měli zájem. Myslím ale, že David je jedním z top hráčů, a ti se rozhodují až později, protože nabídek mají spoustu. Teď se soustředí na mistrovství světa a ničím jiným se nezabývá. Rozhodnutí, kam budou směřovat jeho cesty, teprve přijde,“ pokračuje sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Krejčí o nabídce Třince ví, teď by ale mohla být šance větší než v loňském létě. Krejčí se v extralize zase po letech více zorientoval, mohl by chtít hrát zase o nejvyšší příčky. Do Třince navíc po pěti letech v Olomouci přišel trenér Zdeněk Moták.

„S Davidem jsem měl výborný vztah, o tomhle jsme se ale vůbec nebavili. Osobně si myslím, že to udělá jenom podle sebe. Nyní proklamuje, že se rozhodne někdy v srpnu, a myslím si, že to je pravda. Takže ani nemělo cenu s ním o tom mluvit,“ nechává Krejčímu čas nový kouč Ocelářů Moták.

Každopádně by příchod Krejčího znamenal pro Třinec velké posílení a znovu by z obhájce posledních tří mistrovských titulů udělal hlavního kandidáta na zlato. „David Krejčí by byl platným hráčem všude,“ uzavírá debatu jasným sdělením Moták.

David Krejčí si po svém návratu do Česka připsal v Olomouci 23 branek a 28 asistencí, sezonu si zpestřil účastí na olympijských hrách a teď i na mistrovství světa. V NHL včetně play-off odehrál přes 1100 zápasů a v roce 2011 se s Bostonem radoval ze Stanley Cupu.