Na univerzitní hokej si jdete pro emoce. Chceme se dostat na úroveň první ligy, říká šéf marketingu

Univerzitní hokej v Česku je na vzestupu, každým rokem získává na popularitě a dostává se do povědomí širší veřejnosti. Hokejové derby univerzit v Brně toho bylo jasným důkazem, hodinu před zápasem už byly vyprodané tribuny brněnské haly zcela zaplněné. Marketingový ředitel Univerzitní hokejové ligy Vilém Franěk je rád, že se postupně zvyšuje i hokejová a sportovní stránka soutěže.

„Myslím, že napříč hokejovým spektrem se zhruba shodujeme na tom, že jsme na úrovni poloviny druhé ligy. Když se zápas povede, tak třeba i vršek druhé ligy. Aspirací je být do pěti nebo deseti let na úrovni první ligy. Myslím, že s tím, co máme zatím za sebou, což je nějakých pět let oficiálního fungování a každým rokem se úroveň zvedá, že to není úplně nereálný cíl. Podle mě se tam můžeme dostat,“ doufá Vilém Franěk.

Co všechno by k tomu bylo potřeba? „Je to několik kroků zároveň, od větší spolupráce univerzit přes výstavbu infrastruktury, což je zbožné přání, aby se to povedlo, protože to nás docela limituje. Až po spolupráci s extraligovými kluby. Je to několikaúrovňová práce, není to na dva roky. Dost dobře si to uvědomujeme,“ potvrzuje Franěk, že poměrně smělý dlouhodobý plán má promyšlený.

Na zápasy zatím chodí v drtivé většině pouze studenti, kteří jdou podpořit své spolužáky a užít si atmosféru. Do budoucna je ale ambicí soutěže, aby si šli i mimoškolní diváci na stadiony univerzitní ligy užít dobrý hokej.

„Myslím si, že v krátkodobém horizontu je to o tom, abychom maximálně saturovali studentskou obec. Když na zápas přijdete, tak vidíte, že je to úplně jiná cílová skupina, než když jdete na Kometu. A že jsou to z 99 procent lidé, kteří studují,“ popisuje Franěk.

„Až budeme tak prorostlí, že už nebudeme mít koho dalšího ze škol zvát, tak se můžeme vydat do normálních hokejových vod. Ale zatím tam podle mě ani nemíříme. Když sem přijdete, tak vidíte, že je to jedna velká party s hokejem a nevím, jestli tohle chce klasický hokejový fanoušek vidět. Myslím, že studenti to oceňují, a nevím, jak by to ocenil typický fanoušek,“ říká jeden ze zakladatelů české univerzitní hokejové ligy.

Je pravda, že zážitek z univerzitního hokeje před vyprodanou halou je trochu jiný než třeba v extralize.

„Sem si jdete pro emoce. Ty dostanete, zakončíte to ještě za další čtyři hodiny na afterparty a to, s čím se ráno vzbudíte, má být totální nadšení z úžasného večera, který jste zažili. A to ten balíček hokejové zábavy podle mě splňuje perfektně a nejlépe na celém českém trhu,“ tvrdí sebevědomě Franěk.

V dalším rozvoji myšlenky univerzitního hokeje hrají důležitou roli i samotné školy. Některé z nich své hokejové týmy dokážou propagovat už při náboru nových studentů jako jedno z lákadel.

„Je to univerzita od univerzity. Myslím, že tady jsou zrovna vidět dvě univerzity, které k tomu přistupují velmi zodpovědně. Vysoké učení technické v Brně podle mě ještě o trochu více, tam je rektor Ladislav Janíček jedním ze zakladatelů samotného týmu,“ vyzdvihuje.

„A je to hodně vidět v tom, že on to používá jako lákadlo před začátkem studia, univerzita na to má navázanou kampaň Studuj a hraj. Tým se stává integrální součástí školy, ať už po fanouškovské stránce, nebo té herní. Některé univerzity už to umí, některé méně, ale lepší se to rok co rok,“ zakončuje marketingový ředitel Univerzitní ligy ledního hokeje Vilém Franěk.