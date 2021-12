Úzkost a pocit nedodělané práce, říká kouč Mlejnek o zrušení mistrovství světa hokejistů do 20 let

Mezinárodní hokejová federace zrušila světový šampionát hráčů do dvaceti let v Kanadě. Stalo se tak po kontumačních porážkách Spojených států, Česka a Ruska kvůli nákaze koronavirem v těchto týmech. Mezinárodní federace rozhodnutí odůvodnila ochranou zdraví všech účastníků turnaje a obavám z dalšího šíření nákazy. Připustila také, že se šampionát může odehrát v náhradním letním termínu. Edmonton (Kanada) 13:14 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pořadatelé po zrušení mistrovství světa hokejistů do 20 let uklízí halu Red Deer Centrium. | Foto: Joel Marklund | Zdroj: Reuters

„Jsou to pocity úzkosti a nedodělané práce. Je to dlouhá, dvouletá, nekonečná frustrace. Myslím, že takhle mohu mluvit za hráče od A do Z,“ popisuje zmar po definitivním verdiktu o ukončení turnaje reprezentační trenér Karel Mlejnek, který v přísné proticovidové bublině prožil spolu s týmem už loňský šampionát. I tentokrát přitom dbal na maximální obezřetnost.

„Náš tým dodržoval přesně to, co jsme dodržovat měli, to znamená trasu hotel-autobus-aréna. Je jasné, že ta přísnost nebyla taková jako loni, to bylo kolem hotelu pletivo a nikoho do něj nepustili,“ říká Mlejnek.

Informaci o konci šampionátu předal Karel Mlejnek obratem nejzkušenějším hráčům, kterým zároveň poděkoval za výkony a spolupráci.

„Jako prvnímu jsem volal Janu Myšákovi, potom Michalovi Krutilovi, Pavlu Novákovi, Michalu Gutovi, Honzovi Bednářovi... Nakonec jsem si nechal Standu Svozila, protože on je z této skupiny, která se mnou byla i na loňském šampionátu, potenciálně ten, který může nastoupit i do šampionátu v příští sezoně,“ vysvětlil kouč.

Z pozice zkušeného trenéra pak Karel Mlejnek vnímá i fakt, že hráči rázem přišli o možnost ukázat svoje schopnosti na mezinárodní scéně.

„S odstupem času na to podle mě budeme koukat spíš jako na neštěstí z ohledu té pracovní stránky. Když mluvím za ročníky 2002, tak je to pro ty kluky vyvrcholení mládežnických kategorií, pro ně to musí být velmi frustrující,“ mrzí Mlejnka.

Nehledě na ukončení turnaje bylo už před jeho začátkem rozhodnuto, že z elitní skupiny, do které nově postoupili Bělorusové, kvůli obtížím s koronavirem nikdo nevypadne. Příští šampionát v Rusku se tak bude hrát poprvé v historii s jedenácti týmy

Náhradní termín

Předseda Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) Luc Tardif nevyloučil, že by se zrušené mistrovství světa hokejistů do 20 let mohlo uskutečnit v náhradním termínu. Ten by mohl být v létě po mistrovství světa seniorů.

„Doufám, že není po všem. Nechci se vzdávat. Přemýšlím o tom, jak bychom to v roce 2022 udělali. Mladí hráči si tento turnaj zaslouží. Necháme si měsíc na přemýšlení a pak třeba přijdeme s přímeným překvapením,“ řekl Tardif při hovoru s novináři.

Tardif byl terčem kritiky už před týdnem, kdy ze stejných důvodů zrušil ženský světový turnaj do 18 let. Nyní je šéf světového hokeje, který byl do pozice zvolen teprve v září, kritizován za to, že na prestižním turnaji juniorů nebylo dostatečně bezpečné hygienické zázemí. Na hotelech byli s hráči i další hosté a v jednom z nich měla být v plánu dokonce i svatba.

„Hockey Canada (národní hokejová organizace Kanady, pozn. red) udělala vše, co jsme po nich chtěli a hotely byly perfektně připraveny. Ale byli jsme od začátku o krok pozadu za novou a velmi nakažlivou variantou,“ hájil se v souvislosti s šířením varianty omikron Tardif.

Podle spekulací médií by se tak mohlo mistrovství odehrát v červnu 2022. Nominace by měla být umožněna všem hráčům, kteří byli nominováni na zrušený šampionát, týmům by zároveň neměly být započítány odehrané zápasy a mistrovství světa by začalo nanovo.