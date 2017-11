Hokej v jeskyni. Tréninková hala Karjala Cupu je vytesaná ve skále

Nedaleko od moderní Hartwall Areny je vchod do tunelu vytesaného do skály. Chodba je dlouhá několik set metrů a mírně se svažuje. Vysoká je asi šest metrů, autobus by tu možná projel, kamion už ale ne. Přes plechové dveře by se ale dopravní prostředek už nedostal. A za nimi je tréninková hala Hartwall Areny.

Hala je vlastně jeskyně, do které se vejde přesně jedno kluziště a přibližně dva metry prostoru okolo. Klenba stropu je vytesána do skály v nejvyšším místě jen cca pět metrů nad ledem, k mantinelům se svažuje a na několika místech se téměř dotýká plexiskla. Kámen není upraven, zůstal nahrubo otesaný, jen natřený bílou barvou.

„Vždycky tu trénujeme s klubem, když sem přijedeme, je to fantastické, nikde jinde na světě to možná není, takže hezké,“ pochvaluje si prostředí nejlepší střelec českého týmu na Karjala Cupu Lukáš Radil.

Pokyny trenérů jsou slyšet kvůli ozvěně hned několikrát. „Akustika tam je velká, všechno je hodně slyšet. Když se byl někdo podívat, bylo to na ledě slyšet,“ vysvětluje Radil.

Na pohybu hráčů na ledě není poznat, že by trénovali v tak neobvyklém prostředí. Ale při občerstvování většina z nich zvedla hlavu a prohlédla si všudypřítomný kámen. „Hrát hokej ve skále, to se nepovede dvakrát za život, to je úžasné,“ říká benjamínek týmu Andrej Nestrašil.

Ani on nikde nezažil, že by se plexisklo opíralo o strop. „Možná ještě tréninková hala v Carolině, tam to taky bylo nízko. Musel jsem jezdit hodně přikrčený, abych si nedal hlavou,“ usmívá se Nestrašil.

V jeskyni byli hokejisté během Karjala Cupu poprvé a naposledy. Nedělní zápas s Ruskem odehrají v Hartwall Areně, kde rozhodně nebudou muset sklánět hlavu kvůli stropu. Proti Švýcarsku další příležitost Marek Mazanec, obrana se musí obejít bez zraněného Ladislava Šmída.