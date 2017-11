Nedomanský se hokejem živí dál. Pracuje jako skaut pro klub z Las Vegas

Bez hokeje ani ránu, říká legendární útočník Václav Nedomanský. Mistru světa z roku 1972 je třiasedmdesát let a jako skaut pracuje pro Las Vegas. Brázdí kanadské a americké stadiony a možná si při pohledu na ledovou plochu ještě vzpomene, třeba jako v San José, na svou velkou zbraň - tvrdou střelu. Las Vegas/USA 22:06 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Nedomanský ukazuje dres, ve kterém hrál a získal titul mistra světa v roce 1972. | Foto: Jaroslav Legner | Zdroj: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

„Tehdy jsme neměli výzbroj. Hokejky byly ze dřeva, často se lámaly. Teď je to úplně o něčem jiném. Ale i v té době byla rychlost střely kolem 160km za hodinu,“ vyprávěl pro Radiožurnál rodák z Hodonína Václav Nedomanský. Titul mistra světa vybojoval v roce 1972. I proto vnímá, jak se hokej posunul.

„Samozřejmě, že se to hodně změnilo. Rád se na to dívám… Líbí se mi, když je hráč fyzicky připravený a odolný a hodně tomu dává. Hodně hráčů je teď mladých, kolikrát tam není taková kvalita, nejsou ještě přizpůsobeni na rychlost hry, ale takový je trend. Týmy hledají mladé hráče, aby si je vychovaly. Jsou zdraví, jsou levnější a budoucnost mají před sebou.“

Big Nedo, jak se Nedomanskému přezdívalo, žije v Los Angeles. Práci skauta ale vykonává pro nováčka zámořské NHL z Las Vegas. Za oceán emigroval v dobách totalitního režimu a dnes je mu třiasedmdesát let. Bez hokeje si život neumí představit. „Baví mě to. Člověk musí pracovat, aby mohl být spokojený. Je to kombinace hobby a nutnosti.“

V jeho současném klubu se snaží prosadit dva z krajanů. Tomášové Nosek a Hyka. „Nosek hraje od začátku pořád, Hyka byl velmi dobrý v tréninkovém táboře, ale protože podepsal smlouvu s AHL, tak z těch praktických důvodů musel odejít na farmu. Začal tam hrát, momentálně má zraněné rameno. Má smůlu, protože jinak by se během sezony určitě dostal do prvního týmu.“

O možnosti zahrát si NHL sní snad každý mladý hokejista. Není ovšem jednoduché být právě tím vyvoleným. Václav Nedomanský s tím tak úplně nesouhlasí. „Není to těžké, když jsi dobrý. Je nutné se přizpůsobit prostředí, člověk je navíc mladý, ale je to samozřejmě individuální. Většinou ti hráči projdou juniorským hokejem nebo nižšími ligami zvyknou si na prostředí, na řeč, způsob koučování… Tohle vědět je výhoda,“ říká Nedomanský.

Chce to především trpělivost. Neunáhlit se třeba v případě předčasného návratu do Evropy. Nová šance by ze zámoří nemusela přijít. „Když se jednou někdo dá na profesionální hokej, udělá to, co je nutné. Zvlášť ten první krok, aby byl draftovaný, když chce být profesionální hráč. Potom je třeba sledovat, co mu tým nabízí. Musí poslouchat, protože je zaměstnancem, jinak to nejde,“ vnímá realitu Václav Nedomanský.