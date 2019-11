Celý můj život nakonec přišel k tomuto okamžiku, říká Nedomanský o uvedení do Síně slávy

Ještě jeden velký večer pro Václava Nedomanského. Autor stovek reprezentačních i ligových gólů za svou kariéru v Československu i v zámořských profesionálních soutěžích zažil spoustu potlesků. V 75 letech se dočkal jednoho bonusového - za odměnu a za svůj hokejový odkaz. Už dříve se stal členem různých síní slávy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Václav Nedomanský popisuje, co pro něj uvedení do Síně slávy znamená. Více si poslechnětě v příspěvku Jana Kaliby

Ale teprve před několika hodinami coby druhý hráč narozený na českém území vstoupil při slavnostním ceremoniálu v Torontu také do té nejuznávanější.

Jako skutečného průkopníka uvedli v Torontu na pódium dojatého Václava Nedomanského. Vzpomenul, jak musel vzít naplnění svého snu do vlastních rukou a kvůli NHL utéct z komunistického Československa. Poděkoval Kanadě, svému prvnímu trenérovi z Hodonína i mnoha dalším a řekl, že z úspěchů, kterých dosáhl, řadí vstup do zdejší Síně slávy hodně vysoko.

„Celý můj hokejový život nakonec přišel k tomuto okamžiku, kdy jsem byl ohodnocený u těch nejlepších lidí. Samozřejmě si toho vážím.“ Nedomanského uměřená radost introverta kontrastovala s jinými nováčky Síně slávy.

„Byl jsem ve stáji, když mi to v červnu zavolali. Manželka má koně, trochu jsem pomáhal. Každý ví, který den se komise schází, má předtuchu, že by to mohlo vyjít a že kolem třetí by mohli volat, ale patnáct let nic. Až letos! Trochu jsem i brečel, až si manželka myslela, že snad někdo umřel,“ popisovala někdejší hvězda Montrealu či Dallasu Guy Carbonneau.

Prsten nosí pouze od manželky

Nedomanský těch víc než 30 let od skončení kariéry rozhodně rok co rok telefon nehypnotizoval a svou letošní nominaci neobrečel.

„Absolutně ne. Jsem už i v evropské Síni slávy, ale tohle je daleko víc. V Čechách se o tom možná ani tolik neví, co je to za událost. Prsteny nenosím, akorát ten od manželky. O tenhle bych ale nerad přišel,“ říká o jedné z památek, které během čtyřdenních oslav dostal, Václav Nedomanský.

Nevěděl, jestli se vůbec někdy vrátí, oceňuje Jágr Nedomanského odvahu při emigraci Číst článek

V torontské Síni slávy coby druhý český rodák doplnil Dominika Haška a ten ho ve vybrané hokejové společnosti osobně přivítal.

„V kvádru, aby to mělo ten pravý nádech. To, co dokázal Václav Nedomanský v hokeji, je obdivuhodná kariéra a to jak na klubové, tak mezinárodní úrovni. Je to mistr světa, nejlepší střelec české reprezentace a pak ještě tady v Americe. Já jsem rád, že i se zpožděním, si na něj vzpomněli a myslím, že si zaslouží být uveden do Síně slávy tady v Torontu,“ řekl pro Radiožurnál Hašek.

Však už tu také vystavili jeho dres s číslem 14 a doma v Kalifornii dokončuje syn Vashi o Václavu Nedomanském dokumentární film, který by měl mít ještě letos premiéru.