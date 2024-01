Litvínov narazil, v derby nestačil na Karlovy Vary. Těm pomohl bleskový úvod i čtyřbodový odchovanec Jiskra

Hokejisté Karlových Varů podruhé stejnou chybu v extralize neudělali. Zase vedli v zápase v Litvínově o tři góly, dokonce už po sedmi minutách. Na rozdíl od listopadového utkání, které nakonec ztratili 4:6, si ale tentokrát luxusní náskok sebrat nenechali a radovali se z vysokého vítězství 6:1. Litvínov 14:23 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Karlových Varů se radují z gólu. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

Strašidelný start do zápasu tentokrát Litvínov neustál. Během úvodních sedmi minut třikrát inkasoval, navíc Západočeši nastřelili tyčku a nedali velkou šanci.

„Naše nastavení na tento zápas prostě nebylo dobré a nepracovali jsme tak jako v předešlých utkáních,“ zlobil se po zápase litvínovský trenér David Kočí. Po třech suverénních výhrách jeho tým tvrdě narazil.

„Je to asi přirozené tím, když si hráči myslí, že to půjde pořád, a chtějí si trochu ulevit. To se nám potvrzuje celou sezonu – když zkusíme polevit, tak nám to nejde, není tam backchecking, důraz v předbrankovém prostoru, máme nedůraz v obraném pásmu a na mantinelech. Pak ten soupeř má puk, prostor a z toho šance,“ smutní Kočí.

Energie na začátku utkání hýřila pohybem, totálně domácí soubor zaskočila. Ustála i snížení domácích v osmé minutě.

️ + ️️



Povedený večer! Vít Jiskra z @hokejkv přidal ke dvěma asistencím dva góly a 4️⃣ body pomohl k vítězství 6:1! #TELH | #momentytelh | #LITKVA pic.twitter.com/BIVjNaRQMd — Tipsport extraliga (@telhcz) January 4, 2024

„Inkasovali jsme a říkali jsme si, jestli to nebude jako minule. Naštěstí jsme pořád drželi to, co jsme si řekli před zápasem. I když jsme minulé utkání prohráli, tak jsme navázali na dobré výkony,“ pochvaloval si karlovarský kouč Vojtěch Šik.

Připomínka minulého zápasu

Společně s hlavním trenérem Davidem Brukem o první přestávce za stavu 1:3 hráčům listopadový kolaps nepřipomínali.

„Problesklo nám to hlavou, ale vůbec jsme se o tom nechtěli bavit. Ve druhé třetině měl Litvínov několik minut tlak, ale Vladislav Habal výborně zavřel branku a pomohl nám druhou třetinu ustát. Ve třetí jsme se do toho vrátili, byli jsme aktivnější a pohlídali jsme si to,“ řekl Vojtěch Šik. Listopadový obrat naopak v rámci bouřky během první přestávky litvínovští trenéři zmínili.

Určitě jsme to připomněli. Tým si věří a druhá třetina byla docela slušná, měli jsme spoustu šancí. Poté už jsme prostě neměli štěstíčko a góly jsme nedali. Vymstilo se nám, že jsme nebyli připravení od začátku,“ prohlásil David Kočí. Hokejisté Karlových Varů tak poprvé v této extraligové sezoně uspěli v podkrušnohorském derby, v Litvínově zvítězili 6:1.

Derby je naše! Energetici deklasovali Litvínov 6:1 a berou 3 body! pic.twitter.com/8zScVYevY0 — HC Energie K. Vary (@hokejkv) January 3, 2024