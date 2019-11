‚Já bych do toho nešel.‘ Zástupci hokejových klubů reagují na Ujčíkův souběh funkcí

„Já bych do toho nešel. To se mu vrátí jako bumerang,“ prohlásil pro Radiožurnál trenér Pardubic Radek Bělohlav. Ujčík rozhoduje o trestech pro extraligové hráče, a protože se od letoška zase nehraje baráž – tedy prolínací soutěž – hlavní třecí plocha tu není.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Viktor Ujčík bude kromě šéfování disciplinární komisi ještě trénovat hokejisty Jihlavy. Více v příspěvku Františka Kuny

„Když s tím bude mít na svazu někdo problém, tak se to řešit bude. Ale myslím si, že se to nijak nekryje,“ uvedl sám Ujčík. Za bývalým útočníkem stojí také hokejový svaz, jak potvrdil mluvčí Zdeněk Zikmund.

„Kdyby se nějaký případ, který by mohl mít dopad na nižší soutěž, objevil, tak předpokládám, že by se Ujčík své rozhodovací pravomoci vzdal a zastoupil by ho některý z jiných členů disciplinární komise,“ uvedl.

A tak si můžeme představit třeba situaci, že nějaký hokejista hraje střídavě v extralize a v první lize. Jenomže pak zmíněný hráč někoho zraní a případný zákaz startu v extralize by se přenesl i na další soutěže, tedy na tu, kde je tým přímým konkurentem Jihlavy, kterou trénuje šéf disciplinárky Ujčík.

Plzeňský hokejista Houdek dostal za krosček na Kvapila trest na dva zápasy Číst článek

„Nedostává podnět k potrestání hráče v extralize s dovětkem, že tento hráč má střídavý start někde jinde. To vůbec ne,“ upozornil šéf extraligy Josef Řezníček.

Ujčík takový dovětek sice nedostane, ale není tak těžké si zjistit, kde kdo hraje. Za první ligu dejme slovo ústeckému trenérovi Vladimíru Evanovi.

„Za prvé není v komisi sám a za druhé, jak ho znám, kdyby šlo o nějaký v uvozovkách střet zájmů, tak by se asi zdržel hlasování. Vůbec s tím nemáme problém,“ uvedl ústecký kouč.

„Jsou nějaká pravidla ohledně posuzování zákroků. Až bude třeba Jihlava hrát play-off, tak bude muset být denně 24 hodin na telefonu. Jde o Viktora Ujčíka, jinak my s tím problém nemáme,“ nabídl jiný pohled karlovarský trenér Martin Pešout.