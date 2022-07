Brankář Vaněček se vyhnul arbitráži. S New Jersey Devils podepsal smlouvu na tři roky

Brankář Vaněček a útočník Zacha míří k arbitráži. S novými kluby v NHL se nedohodli na smlouvách

Vaněčka vyměnil Washington do New Jersey. Zachu naopak poslalo New Jersey do Bostonu. Oba hráči figurují na seznamu 24 hráčů, kteří se kvůli jednání o smlouvě obrátili na arbitráž.