‚Někteří fanoušci se k nám otočili zády.‘ Vítkovičtí hokejisté se topí v krizi, už 6 zápasů nevyhráli

„Víme, že vedení není spokojené, My v kabině taky nejsme spokojení a je teď na nás, abychom to zlomili,“ popisuje současnou situaci vítkovický asistent kapitána Patrik Demel.

Hokejisté ze třetího největšího města v republice naposledy vyhráli před šesti koly. Rozladěnost fanoušků je znát nejen na sociálních sítích, ale i přímo na stadionu.

„Fanoušci jsou určitě frustrovaní. My jsme profesionálové, fanoušci se na nás chodí dívat a my se jim musíme odvděčit dobrým výkonem a výsledky. Ty nemáme a někteří fanoušci se k nám otočili zády. Chtěl bych ale vyzdvihnout všechny fanoušky, kteří při nás zůstanou a fandí až do konce, to jsou praví fanoušci,“ myslí si Demel.

Někteří návštěvníci zápasy ostravských hokejistů pravidelně opouštějí předčasně, stačí, když se soupeř dostane do dvougólového vedení. Cesta z krize je podle Patrika Demela jediná – tým se musí psychicky zvednout klidně i šťastnou výhrou.

„Na nic jiného teď nemůžeme myslet. Jdeme den po dni, každý den budeme tvrdě pracovat a uděláme maximum, abychom se na zápas připravili,“ burcuje spoluhráče rodák z Ostravy.

V následujících kolech přivítají Vítkovice doma nejdříve Litvínov, následně na svém ledě nastoupí proti Kladnu. Právě tyto zápasy napoví, kdo se v tabulce extraligy dostane na poslední místo.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 14. 1. 2025) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Sparta Praha 37 19 5 3 10 123:77 70 2. HC Litvínov 36 21 0 2 12 94:73 65 3. HC DYNAMO PARDUBICE 35 18 3 4 9 104:85 64 4. Mountfield HK, a.s. 36 17 3 4 12 96:93 61 5. BK Mladá Boleslav 36 14 6 5 11 93:87 59 6. HC Energie Karlovy Vary 35 14 6 4 11 101:92 58 7. HC KOMETA BRNO 36 13 6 5 12 97:99 56 8. BANES Motor České Budějovice 35 13 5 3 14 91:96 52 9. HC Oceláři Třinec 37 10 4 9 14 88:97 47 10. HC Olomouc 36 12 4 2 18 91:100 46 11. HC ŠKODA PLZEŇ 35 9 8 3 15 72:94 46 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 36 12 2 2 20 103:120 42 13. Rytíři Kladno 36 11 2 5 18 95:114 42 14. Bílí Tygři Liberec 36 9 4 7 16 85:106 42