Třetí gól visel na vlásku, smutnil po vyřazení Dej. Vítkovická cesta Ligou mistrů skončila ve Švédsku

Vítkovická cesta hokejovou Ligou mistrů končí v semifinále. Ostravský tým vyřadili hráči švédského celku Skellefteå. Hokejistům Vítkovic nestačila k postupu ani výhra 2:1 v semifinálové odvetě. V prvním duelu totiž Ostravané prohráli 2:4 a kvůli horšímu skóre si finále nezahrají. Skelleftea (Švédsko) 10:50 17. ledna 2024

„Vyhráli jsme tu, ale nepostoupili jsme. To nás mrzí, ale všichni od gólmana, přes obránce i útočníky podali bojovný výkon. Třetí gól visel na vlásku, dobře jsme se tlačili. Od začátku jsme dobře jezdili, pohybem a aktivitou jsme je zaskočili,“ hodnotil vítěznou odvetu v semifinále Ligy mistrů vítkovický útočník Rastislav Dej.

Jeho týmu chyběl jediný gól, aby poslal celou sérii do prodloužení. Jenže vytoužená trefa nepadla ani při závěrečném odvolání brankáře, a tak slaví postup hráči Skellefteå.

„Nejsem ten, který strašně chválí, ale nejen za zápas, ale za celou jízdu jsem kluky pochválil. Absolutně se nemají za co stydět. Samozřejmě, že jsme si všichni přáli vysněné finále, ale to se nepovedlo. Neodcházíme s hlavou dole,“ popisuje své dojmy trenér Vítkovic Pavel Trnka.

Ostravané působili v celém ročníku Ligy mistrů o poznání lépe než v domácí extralize, kde jsou až na 12. místě.

„Takhle agresivně, jak jsme hráli, a to, že jsme dodržovali vše, co jsme si řekli - to bych si moc přál, abychom si dokázali přenést do naší ligy. Pokud si kluci budou pamatovat, jak jsme se prezentovali proti obrovsky kvalitnímu týmu. Když tohle přeneseme dál, tak budeme nebezpeční,“ dodává vítkovický hlavní kouč.

Jeho hráči se teď už mohou plně soustředit na extraligové zápasy. Finále Ligy mistrů letos bude švédsko-švýcarské. Představí se v něm Skellefteå a Ženeva.

EVROPSKÁ MISE JE U KONCE Vítkovice letošní působení v @championshockey zakončuji v TOP4. Chtěli bychom poděkovat všem za skvělou podporu pic.twitter.com/EadwOxCEVy — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) January 16, 2024