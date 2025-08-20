Hokejisté Vítkovic se po virózové pauze vrací do přípravy. ‚Bude nám to chybět,‘ zní od trenérů
Hokejisté Vítkovic museli v minulém týdnu odložit dva přípravné zápasy – kvůli viróze nemohli nastoupit do zápasů s Porubou a Třincem. Po viróze už se ale všichni sešli na přípravu v Ostravar Aréně, pořád ale na dvě tréninkové skupiny.
„On pondělí trénujeme kompletně a jsme za to opravdu rádi. Minulé týdny pro nás byly komplikované, jak pro nás, tak i pro hráče. Museli jsme zrušit dva zápasy. Příprava je krátká a určitě nám to bude chybět. Na druhou stranu, zdravotní stránka hráčů je pro nás na prvním místě, a proto jsme museli zápasy odkládat,“ vysvětlil aktuální situaci Varaďův asistent Aleš Krátoška.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o komplikované přípravě hokejistů Vítkovic
Vítkovicím tak před sezonou, která odstartuje 10. září duelem v Karlových Varech, zbylo pět přípravných zápasů.
„Jedeme na turnaj do Zvolenu, kde nás čekají tři zápasy ve třech dnech. Poté ještě stihneme zápas se Zlínem a generálku v Olomouci. Poté vypukne boj,“ upíná se k prvnímu extraligovému zápasu Krátoška.
Vítkovice po minulé sezoně dost obměnily kádr. Aktuálně tým sčítá pět nových obránců a tři útočníky. Mezi obránci třeba zkušeného Lotyše Ralfse Freibergse a z Pardubic čerstvě přišel odchovanec Komety Jakub Zbořil se zkušenostmi z NHL.
„Prověří nás až extraliga. Hodně týmů, včetně nás, obměnilo kádr a posílilo. My věříme, že to bude ve prospěch vítkovického hokeje,“ doplnil Aleš Krátoška před tím, než Vítkovičtí vyrazí za trojicí zápasů na Slovensku s Banskou Bystricí, Zvolenem a slovinskou Lublaní.