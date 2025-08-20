Hokejisté Vítkovic se po virózové pauze vrací do přípravy. ‚Bude nám to chybět,‘ zní od trenérů

Hokejisté Vítkovic museli v minulém týdnu odložit dva přípravné zápasy – kvůli viróze nemohli nastoupit do zápasů s Porubou a Třincem. Po viróze už se ale všichni sešli na přípravu v Ostravar Aréně, pořád ale na dvě tréninkové skupiny.

Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Trenér vítkovických hokejistů Václav Varaďa

Trenér vítkovických hokejistů Václav Varaďa | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: Profimedia

„On pondělí trénujeme kompletně a jsme za to opravdu rádi. Minulé týdny pro nás byly komplikované, jak pro nás, tak i pro hráče. Museli jsme zrušit dva zápasy. Příprava je krátká a určitě nám to bude chybět. Na druhou stranu, zdravotní stránka hráčů je pro nás na prvním místě, a proto jsme museli zápasy odkládat,“ vysvětlil aktuální situaci Varaďův asistent Aleš Krátoška.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o komplikované přípravě hokejistů Vítkovic

Vítkovicím tak před sezonou, která odstartuje 10. září duelem v Karlových Varech, zbylo pět přípravných zápasů.

„Jedeme na turnaj do Zvolenu, kde nás čekají tři zápasy ve třech dnech. Poté ještě stihneme zápas se Zlínem a generálku v Olomouci. Poté vypukne boj,“ upíná se k prvnímu extraligovému zápasu Krátoška.

Vítkovice po minulé sezoně dost obměnily kádr. Aktuálně tým sčítá pět nových obránců a tři útočníky. Mezi obránci třeba zkušeného Lotyše Ralfse Freibergse a z Pardubic čerstvě přišel odchovanec Komety Jakub Zbořil se zkušenostmi z NHL.

„Prověří nás až extraliga. Hodně týmů, včetně nás, obměnilo kádr a posílilo. My věříme, že to bude ve prospěch vítkovického hokeje,“ doplnil Aleš Krátoška před tím, než Vítkovičtí vyrazí za trojicí zápasů na Slovensku s Banskou Bystricí, Zvolenem a slovinskou Lublaní.

David Procházka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme