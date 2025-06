Letos do toho chci pořádně šlápnout. Mám prostor na pilování detailů, říká Vladař o přípravě ve Slaném

I když je venku 30 stupňů, najdeme v České republice zimní stadiony, které stále mají led i v červnu. Jeden takový je ve středních Čechách ve Slaném, a přestože to nejde poznat ihned, můžete zde potkat hráče z NHL a reprezentanty z mistrovství světa. Například Daniela Vladaře, který pro Radiožurnál Sport přiblížil svou letní přípravu ve středočeském městě. Rozhovor Slaný 10:40 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vladař | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Kolikrát jste od konce mistrovství světa oblékl betony a výstroj?

Dnes, tedy v pondělí, poprvé. Měl jsem volno, ale nyní už začínám třetí týden vlastní přípravy. Jsem rád, že trenér brankářů z Kladna Radek Jirátko si na mě udělal prostor a v polovině června jsme se domluvili, že už půjdeme na led. Letos jsem přípravu změnil. Vždy jsme začínali v červenci, ale letos do toho chci pořádně šlápnout - proto ten start o měsíc dříve.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o tom, jak brankář Daniel Vladař trénuje během letních měsíců

Kde teda výstroj přes léto odpočívala?

Zrovna jsme se s trenéry smáli, že byla hozená ve sklepě a ještě jsem ji nevybalil, takže ten odér nebyl úplně ideální. Věřím tomu, že když jsem to vytáhl ven na sluníčko, tak se to vytáhne a bude v pohodě. Naštěstí jsou moje věci v dobrém stavu a něco vydrží, takže jsem rád, že vydržely i tohle.

Jak vypadá letní trénink hokejového brankáře?

Mám prostor pracovat na techniku a pilovat malé detaily. Mám prostor sám pro sebe a můžu na tom všem pracovat. Na to v sezoně není tolik času. Na ledě budeme jen ve třech - já, trenér Radek Jirátko a jeho syn. Ten mi určitě bude chtít dát pár gólů, tak uvidíme, kolik jich dá.

Co říkáte titulu Floridy? Jestli má například někdo ze spoluhráčů v Calgary dovoleno fandit velkému rivalovi z Edmontonu?

To na sto procent ne. Calgary a Edmonton ej velké derby, něco jako Sparta se Slavií v Česku. Spíše si myslím, že v organizaci Calgary měli spíše asi radost z toho, že na Floridě jsou kluci, kteří ještě nedávno hráli právě za Calgary. Pořád to jsou kamarádi a tak jsem jim přál z osobního hlediska. A navíc Floridě pomohli dva Češi, takže nebylo příliš o čem.

Daniel Vladař v barvách Calgary Flames | Zdroj: Profimedia