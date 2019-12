Zlata ze šampionátů i 155 reprezentačních gólů. Legendární hokejista Martinec slaví 70. narozeniny

V neděli slaví sedmdesáté narozeniny bývalý vynikající hokejový útočník Vladimír Martinec. Na svém kontě má řadu úspěchů a vyjmenovat je není vůbec snadné. Je trojnásobným mistrem světa, získal medaile na olympijských hrách, je členem síně slávy IIHF - a tak by se dalo pokračovat ještě dál. Prostě výjimečná kariéra se vším všudy. Praha 12:31 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový trenér Vladimír Martinec | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Hned 155 gólů nasázel za svou kariéru Vladimír Martinec v národním týmu. Velkým postrachem byla v sedmdesátých letech celá pardubická lajna Bohuslav Šťastný - Jiří Novák -Vladimír Martinec, a to jak na domácí scéně, tak i na té mezinárodní. I proto je pro legendárního útočníka těžké vybrat ten nejlepší moment bohaté kariéry.

„Těžko vybrat jeden moment, já bych dal celá sedmdesátá léta. Ale z toho můžeme vytáhnout rok 1976 a mistrovství světa, kdy jsme hráli v Katovicích a suverénně jsme vyhráli. To byl ten nejsvětlejší okamžik,“ říká pro Radiožurnál Martinec.

„Potom ještě rok 1973, kdy jsme udělali titul s Pardubicemi,“ dodává.

Úspěchy zaznamenal Martinec jak v hráčské kariéře, tak i v roli trenéra. Byl u tří titulů mistrů světa v letech 1999-2001 a také u slavného úspěchu v Naganu v roce 1998. Jediné, co si nikdy nevyzkoušel, byla zámořská NHL, i když byl v roce 1981 draftován týmem Harford Whalers.

„To se nedá tak říct, je to co by kdyby, ale kdybych věděl, že přijde rok 1989 a takhle se to změní, tak bych tam asi šel,“ říká Martinec.

„Ale taky mi tenkrát bylo už 32, když mě draftovali, což už byl nějaký věk, a já jsem se svojí postavou nebyl přesvědčený, že bych ten přechod zvládl. Potom hrozně cestování, létání, což jsem neměl rád. Ale takhle to holt bylo,“ nelituje toho, že zámoří nevyšlo, čerstvě sedmdesátiletý Vladimír Martinec.