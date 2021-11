Jágr a spol. hrát ve Špindlerově Mlýně letos nebudou, utkání pod širým nebem zhatila koronavirová situace

„Je to pro nás hodně nemilé, protože stadion nám stojí. Vstoupila nám do toho ale covidová situace,“ vysvětlil Radiožurnálu Tomáš Vosátka z pořádající agentury Eniva.

Hokejové zápasy pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně se ani letos neuskuteční. Více v příspěvku Davida Prouzy

V současné době smí sportovní akce navštívit maximálně 1000 fanoušků a za takových podmínek by podle něj nemělo smysl akci realizovat.

„Abychom celou akci nepoškodili, tak nám nezbývá nic jiného, než to odložit. Snad se nám to podaří zrealizovat v plné síle, rozsahu a v termínu, který bude pro všechny přijatelný,“ přeje si Vosátka.

Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru se příští týden měla odehrát celkem dvě extraligová utkání. Kladno čekal souboj s Pardubicemi a Hradec Králové by vyzval Spartu. Kromě toho mohli diváci vidět i prvoligový duel, zápas parahokejistů a mnoho dalších věcí.

Odložení celé akce je v tento moment logické, přesto to kluby vnímají jako smutnou zprávu. „Nás to mrzí, pro fanoušky to měl být jeden z vrcholů sezony. Ale akci pořádá třetí strana a nám nezbývá, než přijmout jejich rozhodnutí,“ říká marketingový ředitel hradeckého klubu Petr Picka.

Odložení tzv. Winter Classic má velký dopad na kladenské Rytíře, jak vysvětlil jejich mluvčí Lukáš Jůdl.

„Pro nás to znamená komplikace spojené s tím, že máme vyrobené dresy a artikl do fanshopu, což nás stálo nemalé náklady. Mrzí nás to po všech směrech, už proto, že je za tím spoustu práce všech lidí okolo,“ uvedl.

Zakoupené vstupenky na hokejové zápasy pod širým nebem zůstávají v platnosti na nový termín. Ten by měla pořádající agentura brzy zveřejnit.

S celou akcí byl hodně spojovaný hrající majitel Kladna Jaromír Jágr. Pokud by se Winter Classic odložilo třeba na příští prosinec, není jisté, zda se ho brzy padesátiletý útočník zúčastní.

Utkání Kladna s Pardubicemi se místo Špindlerova Mlýnu odehraje v Chomutově 10. prosince. O náhradním termínu zápasu Hradce Králové se Spartou se ještě jedná.