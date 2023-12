Prohra nás mrzí, ale každým zápasem se zlepšujeme, říká kouč juniorů Augusta po bitvě s Američany

Jen další jeden úspěšný, nebo naopak navíc chycený nájezd chyběl české reprezentaci k vylepšení už tak dobrého výsledku s Amerikou. Favorita na zisk medaile junioři trápili po celé utkání, v prostřední třetině nad ním dokonce několik minut dvakrát vedli, a i proto odcházeli ze stadionu se vztyčenými hlavami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejové mladíky po prohře s Američany

„Myslím, že byly i chvíle, kdy jsme v zápase dominovali. Není to nic lehkého, ale ukázalo nám to, že jsme schopní hrát s úplně každým. Nehrajeme škaredý hokej a náš styl má šanci na úspěch. Určitě to každému z nás zvedlo sebevědomí. Po prvním zápase se Slovenskem, který se nám nepovedl, jsme ukázali, jaká síla v nás je,“ těšilo obránce Tomáše Cibulku.

Zlepšená disciplína

I trenér Patrik Augusta cítil, že jeho tým držel se silným soupeřem krok. Například v tom, že se konečně vyvaroval zbytečných vyloučení.

„Jsme s tím spokojení. Apelovali jsme na to už před prvním zápasem, ze začátku se nám to nedařilo. Bylo to dané tím, že jsme ztráceli pohyb a neudrželi jsme to celých šedesát minut. V zápase s Amerikou už jsme byli u soupeře blízko a to pak pomáhá při odebírání kotouče. Nemusíme jim šahat hokejkami vysoko na ruce a nemusíme je podrážet. Jsme zklamaní, že jsme prohráli, ale vidím pozitivum v tom, že výkon byl oproti poslednímu zápasu zase kvalitnější,“ řekl kouč Augusta.

Ve zlepšených výkonech můžou Češi pokračovat v závěrečném zápase skupiny, na silvestra je čekají od 17 hodin Švýcaři.