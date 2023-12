‚Já na bráchu, brácha na mě.‘ Hokejoví mladíci v reprezentaci chtějí navázat na úspěšnější sourozence

Hned několik zajímavých rodinných vazeb lze najít v současné hokejové reprezentaci Česka do 20 let. Jednu z nich tvořil na startu mistrovství světa i Adam Jiříček, jehož bratr David získal za juniory před rokem stříbrnou medaili. Od zpravodaje z místa Göteborg 16:42 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejen obránce Adam Jiříček má ve výběru hokejové dvacítky možnost navázat na úspěšného bratra | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Hrál skvěle a byl to obrovský úspěch, ke kterému tým dovedl. Zároveň byl jedním z lídrů,“ říkal ještě před světovým šampionátem Adam Jiříček o bratru Davidovi, který se stal nejlepším obráncem minulého mistrovství světa.

Poslechněte si, jak v reprezentačním výběru do 20 let navazují mladíci na úspěšnější sourozence

Adam na staršího sourozence, který aktuálně válí v NHL, bohužel zatím nenaváže. Už v úvodním zápase právě probíhajícího šampionátu ho totiž vyřadilo zranění kolena a ze Švédska musel odjet.

Na jeho místo v sestavě se dostal Tomáš Galvas a i on se může bratra zeptat na kariéru v reprezentačním dresu. Jakub Galvas totiž prošel od výběru do 16 let všemi až mezi dospělé.

„V neděli se právě přijede podívat na Švýcary, tak tady bude. Většinou si po zápase zavoláme a vždy mi naši k zápasu řeknou, co jsem udělal dobře a co špatně,“ vypráví Tomáš Galvas.

Reprezentační obránce Tomáš Galvas se totiž může opřít i o tátu Lukáše, který byl dlouholetou extraligovou stálicí.

Sourozenec jako vzor

V hokeji úspěšného otce má i obránce Tomáš Hamara, jehož otec – také Tomáš – je asistentem trenéra v extraligovém Hradci Králové. A stejně to má i útočník Adam Židlický.

V bratrském podání má zatím toho úspěšnějšího sourozence i útočník současné reprezentační dvacítky Sebastian Redlich.

„Brácha bydlel s námi. Jak hrál na Kladně, tak jsme spolu vyrůstali. Vše jsme prožívali společně. Voláme si, píšeme si, koukáme na zápasy a podporujeme se. Brácha mi fandí, drží palce a je šťastný, když se nám zadaří,“ myslí na útočníka Karlových Varů Tomáše Redlicha o více než jedenáct let mladší Sebastian.

O osm let starší sestru pak má další člen čtvrté české formace Matěj Přibyl. „Je to super vzor. Ona už také něco dokázala, takže mi k tomu může říct poznatky,“ čerpá Přibyl ze zkušeností Venduly, hráčky ženské reprezentace.

Jestli půjdou čeští reprezentanti ve stopách svých zatím úspěšnějších sourozenců, se teprve ukáže. Nyní před nimi stojí další dílčí úkol na světovém šampionátu juniorů, a to v neděli porazit na závěr základní skupiny Švýcarsko.

Utkání začne v 17 hodin a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu, stanice Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.