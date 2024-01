Prohrou v semifinále turnaj nekončí. Na Finy budeme odpočatější, věří kouč Augusta před zápasem o bronz

Hokejová reprezentace prohrála v semifinále mistrovství světa juniorů ve švédském Göteborgu s domácím výběrem 2:5. Češi tak nezopakovali postup přes stejného soupeře do loňského boje o zlato a stříbrné medaile neobhájí. V bitvě o bronz svěřenci trenéra Patrika Augusty od 15 hodin vyzvou Finsko. Göteborg 6:51 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace do 20 let Patrik Augusta (ilustrační foto) | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Je to těžké. Prohrálo se a každý toho má plnou hlavu. Chtěli jsme hrát o tu nejhezčí medaili, ale bohužel se to nepovedlo. Musíme, co nejrychleji zapomenout, zvednout hlavy a připravit se na další zápas,“ mrzelo obránce Tomáše Cibulku.

Poslechněte si obránce Tomáše Cibulku a trenéra Patrika Augustu po prohraném semifinále se Švédskem

Smutek byl ve tvářích všech českých reprezentantů, kteří do semifinále vstoupili stejně dobře jako do čtvrtfinále s Kanadou - opět totiž skórovali jako první a ještě po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané 2:2.

Přesto právě prostřední pasáž zápasu se Švédskem hodnotil trenér Patrik Augusta jako klíčovou. „Rozhodly dva neproměněné samostatné nájezdy ve druhé třetině. Kvalita soupeře je vysoká a poté, co oni dali přesilovkový gól na 3:2, tak jim narostla křídla. I pak jsme ale měli přečíslení tři na dva, které jsme špatně vyřešili a naopak jsme dostali čtvrtý gól. Euforie domácích byla znát a nám se začaly klepat ruce na hokejkách. Ve třetí třetině se čekalo na ten jeden gól, bohužel ho dal soupeř,“ řekl Augusta.

Český kouč ale hned po prohře nabádal hráče k tomu, aby na nezdar zapomněli. Ani ne 24 hodin od semifinále totiž nastoupí Češi k zápasu o bronz. „Viděl jsem tam nějaké slzy, kluci chtěli hrát o zlato, ale tímhle turnaj nekončí. Znovu nás čeká kvalitní soupeř, ale věřím, že budeme mít výhodu ve větším odpočinku. Hráčům jsem řekl, že odpočinek musí využít, co nejlépe, abychom byli silní,“ ví Augusta.

Český tým čeká souboj o bronz proti Finsku od 15 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte celý v přímém přenosu, na Radiožurnálu pak v reportážních vstupech, server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.