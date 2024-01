Bronzové medaile jsou doma. Čeští hokejoví junioři se vrátili z úspěšného světového šampionátu

Čeští hokejoví junioři jsou zpátky z mistrovství světa. Bronzové medailisty vítali na letišti fanoušci a rodinní příslušníci. Přílet letadla s českým národním týmem do dvaceti let neunikl ani letištnímu personálu a pochvalu hokejisté slyšeli i na následné tiskové konferenci. Göteborg 8:12 7. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na české hokejové reprezentanty do 20 let krátce před půlnocí čekali na pražském letišti fanoušci | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

V sobotu 6. ledna krátce před půl dvanáctou večer přiletěla hokejová reprezentace do 20 let z mistrovství světa zpátky do Česka. Na letišti v Praze ji vítal i olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké bylo v Praze přivítání českých bronzových juniorů po příletu z mistrovství světa

Velký zájem fanoušků byl především o Eduarda Šalého. „Dostal jsem pivo a znak Komety Brno. V letadle se moc neslavilo, protože jsme letěli odpoledne. Teď se rozjedeme za rodinou,“ říkal český útočník.

Právě fanoušci brněnské Komety Jura a Jitka se vrátili přímo z dějiště světového šampionátu v Göteborgu a nenechali si ujít přivítání hokejistů na letišti.

„Bydlíme asi patnáct kilometrů od letiště, jsme velcí fanoušci Komety a máme stáj oblíbených mladých hráčů z Brna, za kterými jezdíme různě po Evropě i za oceán. Létáme třeba na Carolinu s Martinem Nečasem, což je naše srdcovka,“ přiznali fanoušci extraligového klubu, ale i českých juniorů.

Po rychlém přivítání hokejistů na letišti proběhla tisková konference, které se zúčastnil i člen výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Jiří Šlégr.

„Chci poděkovat současnému trenérskému týmu, ale i tomu z minulého mistrovství světa, protože loni se účastnilo šampionátu šest kluků z extraligy. Letos jich bylo v nominaci dokonce sedm. Dlouhodobě se tady bavíme o tom, že nám kluci odcházejí v juniorském věku do zahraničí, ale teď vidíme, že když jim dáme šanci v extralize, tak nám také vozí medaile. Chce to klukům dávat šanci a můžeme si pak dělat radost,“ říkal Šlégr.