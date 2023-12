Je výhoda, že obnovíme spolupráci z minulého šampionátu, těší se Kulich na Šalého a Šapovalivova

Hokejová reprezentace do 20 let v úterý ve 12 hodin vstoupí ve Švédsku do mistrovství světa. V zápase se Slovenskem ji povede hvězda posledního šampionátu - útočník Jiří Kulich. Od zpravodaje z místa Göteborg 9:37 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým trenéra Patrika Augusty bude na světovém šampionátu hokejistů do 20 let spoléhat na hvězdného útočníka Jiřího Kulicha | Zdroj: Profimedia

Trenérům a možná i fanouškům se krátce před Štědrým dnem ulevilo. Na očekávanou hvězdu výběru Jiřího Kulicha totiž museli čekat, a přestože měla reprezentace hokejistů do 20 let příslib účasti šikovného kanonýra, ve vzduchu visel otazník, zda ho Buffalo nepovolá do NHL. „Bylo skvělé být zase v kabině mezi svými a na ledě mezi českými kluky, v kabině navíc hraje česká muzika,“ říká v rozhovoru pro hokejový svaz Kulich.

Devatenáctiletý útočník ale se staronovými spoluhráči stihl jen tři tréninky, navíc na hřišti o jiných rozměrech, na které je zvyklý, a po časovém posunu. „Musím se s tím porvat, zatím jsem v tom neviděl žádný rozdíl. Neměl jsem to vůbec v hlavě, takže možná tím to je. Kouknu na video, to bude stačit a určitě budu připravený,“ říká Kulich.

Junioři budou na Kulicha spoléhat z několika důvodů. Nejen, že jde o nejproduktivnějšího Čecha posledního světového šampionátu, navíc se s ním znovu po roce v jedné formaci sejdou i další tahouni stříbrné reprezentace Matyáš Šapovaliv a Eduard Šalé.

„Je krásné, že jsme to znovu obnovili. Víme, že mezi sebou máme tu chemii a dokážeme si vyhovět. Pro nás je to určitě výhoda. Nehrajeme si nějak na role, samozřejmě na minulých mistrovství světa mě ti dva hledali, takže jsem byl střelec. Každopádně se budeme snažit vyhovět každý každému,“ slibuje Jiří Kulich.

Čeští junioři vstoupí do mistrovství světa v úterý ve 12 hodin zápasem proti Slovensku, který na Radiožurnálu Sport uslyšíte celý v přímém přenosu, na Radiožurnálu budou reportážní vstupy.