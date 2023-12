Nasazení na mistrovství světa by mělo vypadat jinak, zlobí se po prohře hokejové dvacítky kouč Augusta

Českým hokejistům se úvod mistrovství světa hráčů do 20 let nepodařil. Na šampionátu ve švédském Göteborgu, kde obhajují stříbrné medaile, prohráli se Slovenskem 2:6. Tempo zápasu udávala častá vyloučení, která srážela národní tým. Hned osmkrát musel výběr trenéra Patrika Augusty hrát v oslabení. Göteborg 18:32 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace do 20 let Patrik Augusta (ilustrační foto) | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Chceme hrát tvrdě, ale některé fauly tam byly zbytečné. Kluci jsou možná z Kanady zvyklí, že toho rozhodčí víc pouští. Měli jsme tam hodně faulů hokejkou, což nás brzdí,“ smutnil nejvytěžovanější český útočník v zápase Matyáš Šapovaliv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejisty po úvodním zápase šampionátu, ve kterém Češi prohráli 2:6 se Slovenskem

I jednoho z tahounů národního týmu vyčerpala hlavně prostřední třetina, ve které Češi hráli skoro šest minut v oslabení. O nutnosti zvyknout si na přísný metr rozhodčích mluvil i druhý úspěšný střelec reprezentace Dominik Rymon. „Polovina z nás hraje v zámoří, tam toho tolik nepískají. Bohužel tady pískají úplně všechno.“

Chybějící nasazení

A když už se Čechům poštěstilo mít vlastní početní výhodu, také to nebylo žádné terno. V jedné z nich navíc soupeř také skóroval. „Víme, že jsme nehráli úplně nejlepší první třetinu. Pověděli jsme si něco v šatně a od druhé třetiny jsme zlepšili to, že jsme začali víc střílet a tlačit se víc do branky. To bylo pak vidět na našem výkonu,“ těšilo autora dvou slovenských branek Serváce Petrovského.

Tristní start do šampionátu a zraněný Jiříček. Čeští hokejoví mladíci podlehli Slovensku 2:6 Číst článek

To Češi si vyslechli v kabině kritická slova, jak ale připomíná trenér Patrik Augusta, jeho týmu může jasná prohra paradoxně pomoci.

„Kromě deseti, patnácti minut první třetiny se to hodnotí velice špatně. Ke konci první třetiny jsme ztráceli puk ve středním pásmu a úplně jsme to odevzdávali. Nevím z jakého důvodu jsme přestali hrát. Věřím, že to pro nás byl dobrý budíček, protože utkání budou těžší a těžší. Musíme si obléknout pracovní boty. Na můj vkus tam bylo hodně nedorazů a nasazení na mistrovství světa si představuji trochu jinak,“ říká kouč Augusta.

Jestli zápasové nasazení čeští junioři zlepší a potěší tak kouče Augustu, bude jasné hned ve středu, v 17 hodin totiž národní tým vyzve výběr Norska.