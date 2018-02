Bude to fuška, poznal Jágr v Přerově. Zubři porazili Kladno před vyprodaným stadionem

Jaromír Jágr má za sebou druhý zápas ve WSM lize. Po vítězství nad Benátkami nad Jizerou ale jeho Rytíři neuspěli v Přerově a Kladno tam prohrálo 1:2. Jágr byl po utkání vyhlášen nejlepším hráčem svého celku. Především ale splnil sen fanoušků vidět jednoho z nejlepších hráčů české hokejové historie v akci na ledě. Přerov 10:59 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v souboji během utkání v Přerově | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Koleno zatím drží. Horší by to bylo, kdybych hrál bez ortézy. A dneska to byl docela dobrý test. Kdykoli mohli, hráli do těla. Sám se neřeším, snažím se pomoct a dostat do co nejlepší formy, ale dneska bylo těžší se prosadit,“ řekl Radiožurnálu Jaromír Jágr po porážce Kladna v Přerově.

Zaplněné hlediště zimního stadionu v Přerově zpívalo, skandovalo, někdy pískalo, ale hlavně si užívalo hokejový svátek. „Je to i o věku, ale pohybově se mi líbí. Myslel jsem, že bude pomalejší,“ všiml si jeden z fanoušků na stadionu.

Hru proti slavnému soupeři si užíval i střelec druhé branky Přerova Jakub Šlahař. „Taková persona je na ledě cítit. Když kolem něj člověk jede, je to zvláštní pocit, neví, jak se k němu má zachovat, snažil jsem se hrát proti němu stejně jako proti všem ostatním. Jsem rád, že jsme si ho až na pár situací pohlídali.“

Nic jednoduchého nečeká Kladno ve WSM lize podle Jaromíra Jágra, který druhou nejvyšší českou hokejovou soutěž vůbec nepodceňuje.

„Proti Benátkám jsme měli problémy, v některých částech zápasu byli lepší. Aspoň máme na čem pracovat, věděl jsem, že to bude dlouhá cesta, bude to fuška,“ tuší Jaromír Jágr.

Kladenský lídr po zápase ocenil i výkon soupeře. „Hráli výborně a nedali nám vůbec prostor. Záleží i na nás, jak se přizpůsobíme příště. Je to rozdíl, když nastupuješ 25 let v arénách za miliardu dolarů, ale nedá se nic dělat. Beru to jako výzvu,“ říká Jaromír Jágr.

V nejbližším utkání se Kladno střetne v sobotu doma s Litoměřicemi.