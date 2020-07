Jágrovo Kladno čeká zápas pod širým nebem proti Vrchlabí, o den později vyzve Hradec Spartu

Hokejisté prvoligového Kladna s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem sehrají v příští sezoně v pátek 11. prosince duel pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně proti Vrchlabí. O den později bude Winter Classic pod sjezdovkou ve Svatém Petru na provizorně postaveném stadionu s tribunami pro 7500 diváků hostit extraligový duel Mountfieldu Hradce Králové s pražskou Spartou. Oznámili to organizátoři na úterní tiskové konferenci v Praze. Praha 13:28 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Zdroj: Profimedia

Po souboji Kladna s Vrchlabím, který se bude hrát už v poledne, mohou fanoušci sledovat i duel českých a slovenských legend. Zápasu extraligových soků, který odstartuje v 16.00, bude předcházet souboj stejných zemí v para hokeji. Už ve čtvrtek 10. prosince bude hostit Winter Classic zápasy juniorů.

Osmačtyřicetiletý Jágr se těší na čtvrtý duel pod širým nebem. V roce 2009 hrál v Utkání hvězd KHL na Rudém náměstí v Moskvě, o tři roky později nastoupil ve Winter Classic v NHL za Philadelphii proti Rangers a v roce 2014 za New Jersey opět proti Rangers.

„Jeden duel byla exhibice v Moskvě, byla tam strašná zima, tak to nebylo moc příjemné. Další dva zápasy jsem zažil v NHL. Musím říct, že to byly jedinečné zážitky. Bylo to něco neskutečného. Atmosféra, kdy přijde na hokej 80 tisíc diváků, se nedá popsat,“ řekl Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL plánuje, že 11. prosince zasáhne do obou zápasů a nastoupí i v dresu českých legend. "„Všechno bude záležet na tom, v jakém se bude hrát tempu,“ pousmál se Jágr. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale rozhodně nastoupím za Rytíře a určitě dám pár střídání i v tom druhém utkání,“ doplnil.

Sparta již letos pod širým nebem hrála. V Drážďanech na fotbalovém stadionu Dynama před návštěvou 32 009 diváků, jež znamenala nový rekord soutěže, porazila Litvínov 3:2. Šlo o čtvrtý extraligový duel pod otevřenou oblohou.

V lednu 2016 se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě, o pět dnů dříve hráli Brňané s Plzní. V roce 2011 se hrál hokej na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno.