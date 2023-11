Hokejista Pitule o chrániči krku: Budu ho nosit a nestydím se za to. Tragédie v Británii mě hodně vzala

Chrániče krku. To je téma, které rezonuje hokejovým světem i českou extraligou v posledních týdnech v návaznosti na tragédii, která se stala v zápase anglického poháru. Útočník Matt Petgrave zasáhl soupeře Adama Johnsona v souboji bruslí do krku a ten následně zranění v nemocnici podlehl. Tragická událost se stala v Sheffieldu, kde loni působil i český útočník Tomáš Pitule. Prostějov 16:12 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Tomáš Pitule (vepředu) souhlasí s nošením chrániče krku | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Mám tam hodně známých a musím přiznat, že mě to hodně zasáhlo. Dlouhou dobu jsem z toho byl špatný. Matta Petgraveho, který to udělal, znám hodně dobře. Loni jsem s ním hrál celou sezonu,“ vzpomněl si na svého nedávného spoluhráče nyní prostějovský útočník Tomáš Pitule.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejového útočníka Tomáše Pituleho o využívání chráničů krku

Petgrave si prošel horkými chvilkami. Několik dní po nešťastné události, kdy po zásahu jeho brusle do krku protihráče Adama Johnsona tento hokejista tragicky zemřel, byl Petgrave zatčen pro podezření z neúmyslného zabití. Z vazby byl následně propuštěn, ale nenávist vůči jeho osobě z různých stran narůstala.

Proto se ho zastal třeba i spoluhráč zesnulého Johnsona Westin Michaud a označil situaci za nešťastnou náhodu. Tomáš Pitule hned po zápase dostal od svých bývalých spoluhráčů a členů týmu zprávy popisující děsivou událost.

„Psalo mi hodně lidí, jak to přesně vypadalo. Ještě teď z toho mám husí kůži, když na to vzpomínám. Kluci i fyzioterapeut mi říkali, co se dělo potom. Doufám, že už se to nikdy nikomu nestane,“ popsal komunikaci se členy svého bývalého týmu Tomáš Pitule.

Britská policie zatkla podezřelého ze zabití hokejisty Johnsona, ten zemřel po zásahu bruslí do krku Číst článek

Přímo na stadionu, kde utkání sledovaly tisíce fanoušků, vypadal celý incident hrůzostrašně. „Já jsem se na to ani dívat nemohl. Je to strašná tragédie. Sebralo mě to hodně a osm tisíc lidí to vidělo přímo na stadionu. Nechci vám ukazovat zprávy, co se tam přesně dělo,“ přiznával Pitule.

Povinné nošení chrániče

Po tragické události se vedení anglické i německé ligy, ale i české univerzitní soutěže rozhodlo zavést povinné používání chrániče krku. Tomáš Pitule s ním od zmíněného momentu hraje také.

„Hrál jsem s tím dřív, když jsem působil v A-týmu Plzně v extralize, pak jsem to vynechal. Teď ale jak se to stalo, tak už budu hrát jenom s tím. Není to žádný projev slabosti, dělám to pro bezpečí, protože mám rodinu. Pokud to půjde, tak budu nosit chránič určitě a byl bych rád, kdyby to nosili všichni. Není to zas tak nepohodlné, aby to člověk nemohl nosit. Já to chci nosit a vůbec se za to nestydím,“ dodal prostějovský útočník a ještě loni hráč anglického Sheffieldu Tomáš Pitule.

V extralize chránič krku začaly nosit třeba pardubické hvězdy Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák, kteří chtějí jít příkladem. V následujících měsících se ukáže, jestli budou chrániče krku v české extralize povinné, stejně jako se v minulosti třeba začaly povinně nosit plexiskla.