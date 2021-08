Zemřel legendární hokejista Jan Suchý, držiteli olympijského stříbra bylo 76 let

Ve věku 76 let zemřel bývalý český hokejista Jan Suchý. Legendární obránce získal s československou reprezentací stříbro na olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968, získal i čtyři stříbra a dva bronzy z mistrovství světa. Suchého úmrtí oznámil na svých stránkách jeho bývalý klub HC Dukla Jihlava. Praha 13:26 24. 8. 2021 (Aktualizováno: 13:55 24. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Suchý | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Rodák z Havlíčkova Brodu byl na přelomu 60. a 70. let považován za jednoho z předních evropských beků. Do hokeje vnesl moderní herní projev, jako jeden z prvních padal do střel protivníka tělem a vynikal i ofenzivním pojetím hry. V letech 1969 a 1971 byl vyhlášen nejlepším obráncem mistrovství světa, čtyřikrát se dostal do All stars týmu. Ovládl také první dva ročníky ankety Zlatá hokejka.

Za reprezentaci odehrál 160 utkání, v nichž vstřelil 44 gólů, což je dosud maximum mezi obránci. O zlato z MS 1972 v Praze přišel kvůli tomu, že pár měsíců před startem šampionátu zavinil nehodu, při níž zahynul jeden ze spolucestujících. Kvůli tomu strávil devět měsíců ve vězení.

V jihlavské Dukle odehrál Suchý velkou část své kariéry, v šestnácti sezonách s ní získal sedm mistrovských titulů. Odchovanec klubu klubu Jiskra Havlíčkův Brod za Jihlavu odehrál 571 zápasů, ve kterých nastřílel 162 gólů. Od roku 1979 hrál v zahraničí, nastupoval v soutěžích v Německu a Rakousku.

Suchý byl jediným obráncem v historii československé ligy, který vyhrál v sezoně kanadské bodování. Byl součástí slavného československého týmu, který v roce 1968 vyhrál stříbrné medaile na olympiádě v Grenoblu. V roce 2008 byl Suchý uveden do Síně slávy českého hokeje, o rok později se stal členem Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.

HC Dukla Jihlava

@hc_duklajihlava S hlubokým zarmoucením oznamujeme, že zemřel legendární obránce a jeden z nejlepších hráčů historie Dukly, pan JAN SUCHÝ.

Celý klub vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast...🕯️

hcdukla.cz/clanek.asp?id=… 1 5