Nepovedlo se nám zastavit kanadskou lavinu, zní z kabiny hokejistek po třetí prohře na mistrovství světa

Hokejová ženská reprezentace České republiky v posledním utkání ve skupině na mistrovství světa sice prohrávala s Kanadou ve 46. minutě 1:2, ale nakonec podlehla v Českých Budějovicích favoritkám vysoko 1:7. O kolapsu, který se realizační tým pokusil zastavit, mluvily po utkání hráčky i trenéři. Od zpravodaje z místa České Budějovice 10:10 15. dubna 2025

Od stavu 1:2 dostaly české hráčky čtyři góly během tří minut a poslední, sedmý v 55. minutě duelu. Asistent trenérky Dušan Andrašovský po zápase zkusil vysvětlit, kdy nastal zlom.

„Nepovedlo se nám je zastavit, bohužel nám to napadalo do brány. Zkusili jsme měnit gólmanky a říct si, abychom se vrátili k tomu, co jsme chtěli hrát. Ta lavina ale už bohužel byla tak velká, cítil jsem frustraci a možná i strach. Když dáte soupeřkám prostor, využijí toho,“ popisoval Andrašovský.

Jediný gól českého týmu vstřelila Adéla Šapovalivová, v šesté minutě vyrovnala do té doby rovnocenný duel.

„Gól je fajn. Poté byl stav 1:1 a je škoda, že jsme to neudržely nebo nepřidaly nějaké góly. Mrzí nás to, ale myslím, že jsme předvedly dobrý výkon, za který se nemusíme vůbec stydět,“ chválila spoluhráčky jediná česká střelkyně.

„Sama nevím, co se stalo. Napadaly jim tam góly, které nás stály zápas. Přestaly jsme hrát, spadla na nás deka a Kanaďankám tam padla každá střela. Nepovedlo se nám to,“ doplnila útočnice Adéla Šapovalivová.

České hokejistky nakonec ve své skupině skončily čtvrté a ve čtvrtfinále nastoupí proti Švýcarsku. Čtvrteční duel začíná v 17 hodin.

Radiožurnál Sport ho bude vysílat v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.