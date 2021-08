Českým hokejistkám se na mistrovství světa daří. ‚Zatím to byly povinné výhry,‘ uklidňuje trenér

České hokejistky postoupily do čtvrtfinále mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Paciny na turnaji v Calgary po duelech s Dánskem a Maďarskem vyhrály i svůj třetí zápas ve skupině. Japonsko porazily jednoznačně 4:0 a ženskému hokeji v Česku tak na šampionátu dál dělají dobrou reklamu. Calgary 12:06 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českých hokejistek | Foto: Lehktikuva | Zdroj: Reuters

„Zatím jsou to povinné výhry. Holky si moc uvědomují, že nemůžeme dělat něčemu reklamu, když není úspěch. Nejlepší reklama je, když o tom nemusíme ani mluvit, nemusíme nic ukazovat, ale jsou výsledky. Tuhle zodpovědnost si holky uvědomují,“ ubezpečuje trenér ženské hokejové reprezentace Tomáš Pacina.

K vítězství nad Japonskem přispěla velkou měrou brankářka Klára Peslarová, která udržela čisté konto a především v první třetině zlikvidovala několik šancí soupeře.

„Určitě tam bylo více střel než v ostatních zápasech, ale pro mě jako gólmanku je to lepší. Raději ať na mě lítají střely, než abych tam jen stála a byl to více mentální zápas. Takže jsem si to velmi užila,“ hodnotila Peslarová.

Českým hokejistkám se v Kanadě zatím daří náramně. V základní skupině nastřílely zatím 14 gólů, inkasovaly pouze třikrát a v play-off tak můžou pomýšlet na velký úspěch.

„Když jako trenér prodáváte svému týmu nějakou svou filozofii a herní projev, musí to být podložené výsledky, což se nám zatím daří. Věříme, že sebevědomí holek bude růst od zápasu k zápasu,“ řekl trenér Pacina.

V závěrečném zápase ve skupině čeká národní tým zatím nejtěžší soupeř. Ve čtvrtek české hokejistky nastoupí proti zatím neporaženým Němkám.

„Jejich hra je založená na fantastické herní organizaci, hlavně defenzivní. Dále na bojovnosti a naprosté důslednosti, nevzdávají žádný souboj. To je německý národ a to se tady krásně v jejich hře projevuje,“ říká na adresu příštích soupeřek českých hokejistek jejich trenér Pacina.