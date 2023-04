Hokejistky si znovu zahrají na mistrovství světa o bronz, v semifinále nestačily na USA

České hokejistky čeká na mistrovství světa stejně jako loni zápas o bronz. V sobotním semifinále v kanadském Bramptonu Češky nestačily na favorizované Američanky a prohrály 1:9. O třetí místo si zahrají Češky proti poraženému souboje Kanady proti Švýcarsku. Brampton (Kanada) 20:31 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky během semifinále proti USA. | Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

České hokejistky stejně jako loni narazily ve čtvrtfinále na Finky, které dokázaly opět porazit, tentokrát 2:1. V zápase o postup do finále vyzvaly velké favoritky z USA, které jsou spolu s Kanaďankami hlavními kandidátkami na zlato.

České hokejistky otočily čtvrtfinále proti Finkám. Po výhře 2:1 si na mistrovství světa zahrají o medaile Číst článek

V úvodních minutách se Češkám dařilo držet se soupeřkami krok, v polovině první části ale přišlo vyloučení a rychlý americký trest, když přesilovou hru využila zkušená Amanda Kesselová.

Pak se hrál znovu poměrně vyrovnaný hokej, vyrovnat se ale českým hráčkam nepodařilo.

Do druhé části vstoupily lépe Američanky a už po čtyřech a půl minutách šly do vedení 2:0 zásluhou Hilary Knightové. Stejná hráčka pak jen o minutu a půl později využila přesilovku a zvýšila už na 3:0. Čtvrtým gólem pak zakončila drtivý vstup do druhé třetiny Abbey Murphyová.

V polovině zápasu dokázal český tým snížit díky povedenému úniku Adély Šapovalivové, jenže ještě do konce druhé třetiny přidaly další americké zásahy Abby Roquelová a po ní opět Kesselová a bylo to už 6:1.

V poslední části už Američanky v klidu přidávaly další branky a po dvou trefách Tessy Janeckeové a gólu Caroline Harveyové vyhrály nakonec 9:1.

Český tým tak čeká zápas o bronz, v němž se utkají s poraženým ze souboje Kanady a Švýcarska. Na loňském šampionátu právě proti Švýcarkám české hokejistky vybojovaly bronzové medaile.

Mistrovství světa hokejistek v kanadském Bramptonu - semifinále:

Česko - USA 1:9 (0:1, 1:5, 0:3)

Branka a nahrávky: 32. Šapovalivová (Mrázová, Čajanová) - 12. Kesselová (Barnesová, Harveyová), 25. Knightová (Barnesová, Roqueová), 26. Knightová (Harveyová, Barnesová), 29. Murphyová (Harveyová, Carpenterová), 35. Roqueová (Heiseová, Winnová), 39. Kesselová (Knightová), 43. Janeckeová (Heiseová, Bilkaová), 48. Janeckeová (Heiseová, Winnová), 55. Harveyová (Kesselová). Rozhodčí: Cookeová (USA), Lieffersová (Kan.) - Hammarová (Švéd.), Saarimakiová (Fin.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:4. Diváci: 2663.