‚Bereme si zpátky, co nám patří.‘ České hokejistky v Liberci čeká generálka na domácí světový šampionát

Liberecký zimní stadion obsadily české hokejistky. Již od pondělí trénují na souboje v rámci Women's Euro Hockey Tour v Liberci. Turnaj začíná ve čtvrtek a má navnadit na domácí mistrovství světa, které budou začátkem dubna hostit České Budějovice. Krátce po něm se diváci dočkají i celovečerního dokumentu monitorujícího poměry českého ženského hokeje. Liberec 16:04 5. února 2025

Liberec od čtvrtka hostí Women's Euro Hockey Tour (WEHT), české hokejistky se na domácím ledě utkají s výběrem Finska a Švýcarska. Hokejistky Švédska se tentokrát turnaje neúčastní, ve stejný čas totiž v domácím prostředí v Gävle bojují o účast na olympiádě. Trenérka národního týmu Carla MacLeodová v pondělí zveřejnila nominaci, kde nechybí ani zkušené hráčky ze zámořské PWHL nebo švédské SDHL.

Dres s kapitánským „céčkem“ opět tradičně oblékne obránkyně Aneta Tejralová hrající za kanadský tým Ottawa Charge, stejně jako útočnice Tereza Vanišová a Kateřina Mrázová. Poslední jmenovaná se před odjezdem na reprezentační pauzu rozloučila zaznamenaným gólem i asistencí proti Toronto Scepters, jejichž dres obléká další zámořská posila národního týmu Noemi Neubauerová.

Důležité místo v týmu mají i Tereza Pištěková, Hana Haasová a Tereza Plosová hrající za stockholmský Djurgaarden. Spolu s kapitánkou juniorské reprezentace U18 Lindou Vocetkovou, která v nominaci ale prozatím chybí, jsou Češky oporou švédského velkoklubu.

Poslední tři výhry jsou z velké části jejich zásluha. Při výhře 4:0 nad HV 71 byly české hráčky hned u tří gólů, Plosová jedinou brankou zápasu po asistenci Pištěková rozhodla zápas proti SDE HF. Poslední zápas Djurgaardenu před reprezentační pauzou pak skončil vysokou výhrou 6:0 proti Leksandu, při níž se české hokejisty podílely na pěti brankách.

V nominaci nechybí ani nejúspěšnější Češka švédské ligy, teprve osmnáctiletá Adéla Šapovalivová, která ve Švédsku společně s Vendulou Přibylovou hájí barvy klubu MoDo. V aktuální sezoně má zatím na kontě 14 gólů a 21 asistencí, což z ní dělá pátou nejproduktivnější hráčku SDHL.

Padne divácký rekord?

Po povedeném vstupu do sezony budou chtít svěřenkyně MacLeodové na solidní formu navázat, tím spíš, že se s Finkami a Švýcarkami utkají před zraky českých fanoušků. Minulý rok turnaj překonal počtem 3313 diváků domácí rekord v návštěvnosti ženského hokeje a ambice na jeho opětovné překonání zde rozhodně jsou.

„Těšíme se moc. Máme od toho velká očekávání a doufáme, že přijde hodně fanoušků. Ti čeští jsou nejlepší a dělají skvělou atmosféru. Těšíme se jak na ně, tak i na turnaj samotný," popisovala útočnice Denisa Křížová pro web ceskyhokej.cz.

Že je v Česku popularita ženského hokeje na vzestupu a zájem o něj se zvyšuje potvrzuje skutečnost, že se české hokejistky dočkají i celovečerního dokumentu, jehož trailer byl představen na pondělní tiskové konferenci.

Dokument sleduje období od světového šampionátu v americké Utice, který se konal minulý rok a Češky si z něj po těsném souboji s Finskem, který rozhodly až nájezdy, odvezly smolné čtvrté místo. „Bojovaly jsme až do konce a já vám garantuju, že příští rok v Česku si to vezmeme zase zpátky. To, co nám patří,“ zazní na konci traileru z úst kapitánky Anety Tejralové po prohraném turnaji o bronz.

Očekávání jsou veliká a touha uspět před domácím publikem bude jistě namístě. Po dvou bronzech z roku 2022 a 2023 budou české hokejistky chtít zopakovat loňský úspěch mužského týmu, porazit obávané zámořské celky a dosáhnout na nejcennější kov.