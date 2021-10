Bude Čína na olympiádě? ‚Nikam se neposunuli, byla by to dehonestace hokeje,‘ míní Lener

Olympijské hry v Pekingu se blíží, pořád ale není jasné, jak bude vypadat složení základních skupin hokejového turnaje. Sílí hlasy, že start Číny, nalosované do skupiny mimo jiné s Kanadou a Spojenými státy, by mohl celý turnaj znehodnotit. Mezi těmi, kteří nevidí v účasti Číny žádný přínos, je i někdejší reprezentační kouč Slavomír Lener. Praha 18:42 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink čínských hokejistů pod vedením českého trenéra Jiřího Šejby | Foto: Petr Kadeřábek

„Myslím, že by neměli být na olympiádě, byla by to dehonestace hokeje. Norsko, které by tam mohlo skočit místo nich, by si to zasloužilo. Už díky tomu, co dělají desítky let pro hokej,“ řekl Radiožurnálu Slavomír Lener, který má s čínským hokejem poměrně blízké zkušenosti.

V osmdesátých letech byl v Čině na půlroční stáži u národního týmu a poznal nejen tamní podmínky, ale i mentalitu. A vlastně tamní hokej jako celek.

„Bohužel pro Čínu se neposunuli nikam. Hokej tam není jedním z preferovaných sportů. A když budou hrát na olympiádě, tak dostanou velké nálože. Pak to nemůže mít efekt, aby vznikl v zemi boom a hlad po hokeji,“ upozornil olympijský vítěz z Nagana.

Mentalita čínského hokejisty přitom není podle Lenera úplně špatná. „Hráči byli neskutečně pracovití, chtěli se zlepšovat. Ale funkcionáři a pomocní trenéři tomu moc nepomáhali.“

Zájem tamních funkcionářů se ale posunul k lepšímu. Před olympiádou se tak vydali do světa sbírat zkušenosti a dorazili i do Česka.

„Čínští zástupci tady byli na svazu a vyzvídali, jak se připravit na olympiádu. Doporučil jsem jim jednoznačně, že mají naturalizovat hráče působící v Kanadě a v Americe. Tenhle výběr by mohl být dobrý,“ podotkl Lener.

To ale nejspíš naráží na čínskou politiku a tamní vnímání světa. Těžko se prý dá předpokládat, že by tamní funkcionáři nechali čínský hokej na olympijských hrách zachraňovat někým s kanadským nebo americkým pasem.

O hokejové medaile se bude pod pěti kruhy v Pekingu bojovat od 4. do 20. února.