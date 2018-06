Pastrňák si obhajoby Zlaté hokejky cení, teď by chtěl ale sbírat týmové trofeje

„Jsem rád, že tady můžu být mezi všemi hráči. Samozřejmě bych chtěl poděkovat rodi…Teda rodinu ještě nemám, doufám. Ale mamince, bráchovi a samozřejmě babičkám. Bez vás bych to nedokázal a ještě jednou děkuji,“ žertoval na pódiu Fora Karlín David Pastrňák.

Pastrňák prožil nejlepší sezónu kariéry. Posbíral 80 bodů v základní části NHL, k tomu přidal dalších 20 v play-off a ještě stihnul pomoci českému týmu na světovém šampionátu. Ze všech 99 odehraných zápasů se mu ale do paměti hluboko vryl jeden.

„Stoprocentně to byl sedmý zápas proti Torontu, bylo tam tolik emocí, že to bylo něco neskutečného. Jak jsme vyhráli, tak nám pak spadl obrovský kámen ze srdce. Je to jenom sport, ale sejde se na jednom místě tolik emocí, že je to obrovská zkušenost,“ říkal Pastrňák.

Nejmladší obhájce vítězství v anketě Zlatá hokejka si ceny nesmírně cení, ale přesto si pro nadcházející sezóny plánuje sbírat spíš týmové trofeje

„Samozřejmě bych nejradši začal Stanley Cupem a pak bych chtěl vyhrát mistrovství světa, olympiádu, Světový pohár a to by asi stačilo,“ říkal v žertu David Pastrňák.