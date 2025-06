Moc mu Zlatou hokejku přeji, ale neřekla bych, že už je to poosmé, říká maminka Pastrňáka Ziembová

„Chtěl bych poděkovat za ocenění, doufám, že se budete skvěle bavit a moc mi na pódiu mámu netrapte. Mějte se hezky,“ vzkázal do Prahy vítěz letošní Zlaté hokejky David Pastrňák.

„Cítím se krásně, moc mu to přeji a gratuluji. Určitě je to makač, takže je to asi zasloužené, ale neřekla bych, že už je to poosmé,“ děkovala na pódiu vinohradského divadla maminka Davida Pastrňáka Marcela Ziembová.

Úspěchy v sezoně

Její syn sice v uplynulé sezoně nedotáhl Boston do bojů o Stanleyův pohár, přesto byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Potřetí za sebou překonal v základní části NHL stobodovou hranici a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

Po konci sezony se ze zámoří přesunul do Evropy a připojil se k národnímu týmu pro mistrovství světa. Od úvodu šampionátu udivoval komentátory i spoluhráče, jak jednoduše se dokázal gólově prosazovat.

„Je to zkrátka geniální,“ okomentoval ve vysílání Radiožurnálu gól Davida Pastrňáka do sítě Dánska jeho tehdy zraněný spoluhráč Jáchym Kondelík. Zatímco český tým si ze šampionátu v Dánsku a Švédsku tentokrát medaili nepřivezl, Pastrňák bez ocenění neodjel. S šesti góly a devíti asistencemi se stal vítězem produktivity, byl zvolen nejlepším útočníkem a byl zařazen do All Star týmu mistrovství světa.

