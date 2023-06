Výkony Pastrňáka mě motivují. Pro hráče v Česku je vzorem, říká o vítězi Zlaté hokejky útočník Chytil

Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál podle očekávání David Pastrňák. Útočníkovi Bostonu Bruins se to povedlo už pošesté v kariéře. A na cestě za vyrovnáním Jaromíra Jágra v počtu titulů je přesně v polovině. Výkony Pastrňáka v uplynulé sezoně na galavečeru ocenili i Tomáš Hertl s Filipem Chytilem. Praha 12:01 30. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chytil skončil v anketě Zlatá hokejka 2023 na 6. místě a ocenil přínos útočníka Davida Pastrňáka | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Každý má v hlavě, že Jarda Jágr byl nejlepší český hokejista, ale právě „Pasta“ tím, co předvádí v posledních letech, tak ho hodně dohání. Pokud bude tímhle stylem pokračovat, tak ho překoná,“ říkal při vyhlášení ankety Zlatá hokejka nakonec druhý Martin Nečas.

Vítězi ale útočník Caroliny Hurricanes rukou potřást nemohl, protože útočník Bostonu Bruins David Pastrňák všechny přítomné na galavečeru pouze zdravil na dálku ve videu z balkónu svého bytu.

Po dlouhé době mělo Česko hráče, který zaznamenal sto bodů za sezonu. Po Jaromíru Jágrovi je teprve druhým, kterému se to povedlo. Pastrňák je také druhý za Jágrem v počtu zisku Zlatých hokejek. Majitel Kladna se v rozmezí více než dvaceti let radoval v anketě celkem dvanáctkrát. Pastrňák je přesně v polovině. Navíc je teď ve skvělém hokejovém věku, smlouvu v Bostonu má na dalších osm sezon a zatím to moc nevypadá, že by mu v NHL rostla výrazná česká konkurence.

„Měl neskutečnou sezonu, kdy dal přes šedesát gólů. Celý rok dýchal McDavidovi na záda a předváděl skvělé výkony, proto si vysloužil být mezi nejlepšími hráči v NHL. Dělá skvělou reklamu českému hokeji, což je důležité, protože nás tam není tolik. Potřebujeme, aby se čeští hráči ukazovali ve velkém,“ říká útočník San Jose Tomáš Hertl.

Pastrňák jako vzor

Devětadvacetiletý útočník je v NHL déle než Pastrňák. Naopak mladší než vítěz Zlaté hokejky je Filip Chytil. „Pro nás všechny v Česku je velkým vzorem a vím, že na jeho úroveň se může dostat jen pár hráčů život. Pro mě je to ale motivace,“ vysvětluje útočník New York Rangers Filip Chytil. Nejen pro něj může být jeho protihráč v NHL tahounem a zároveň motivovat další české hráče v nejlepší lize světa.

Pastrňák má teď šestou Zlatou hokejku a v historických statistikách ankety se osamostatnil na druhém místě, odskočil Dominiku Haškovi. A Jágra může dohnat ještě během aktuální smlouvy s Bostonem.

Pořadí ankety Zlaté hokejky 2023:



1. David Pastrňák(Boston Bruins) 649 bodů

2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes)538 bodů

3. David Krejčí (Boston Bruins) 432 bodů



Kompletní výsledky ➡️ https://t.co/B57qeWebYJ pic.twitter.com/NIzHnIJiDB — Český hokej (@czehockey) June 29, 2023