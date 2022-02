Sestup po 42 letech. ‚Nikdy se vůči klubu neotočíme zády,‘ ujišťují fanoušci hokejového Zlína

Po dlouhých 42 letech míří hokejisté Zlína do první ligy. Poslední teoretickou naději na záchranu v extralize Beranům vzala nedělní porážka 1:4 na ledě Mladé Boleslavi. Fanoušci ale na zlínský tým nezanevřeli a přijeli hráče povzbudit. Setkali se s nimi také po zápase před odjezdem klubového autobusu. Mladá Boleslav 17:02 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínský hokejista Patriks Zabusovs | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Ševci, Ševci!“ Fanoušci vyprovázeli hokejisty Zlína navzdory sestupu skandováním. A slíbili jim, že ani po sestupu se o jejich přízeň nemusí bát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Zlína po 42 letech opouští extraligu. Více v příspěvku Pavla Petra

„Tímhle výjezdem jsme chtěli podpořit hráče samotné i klub, že se vůči nim nikdy neotočíme zády,“ říkal jeden ze zlínských příznivců Erik Topič.

Pro hráče, kteří patří ke zlínským ikonám, byl nedělní večer hodně smutný. Obránce Antonín Honejsek zažíval jeden z nejhorších okamžiků hokejové kariéry.

„Je to malá sportovní tragédie. Poslední roky jsme to vždycky tak nějak dohnali, ale letos už to byl extrém. Ke konci jsme se zvedli, ale bohužel už jsme to nedokázali dotáhnout,“ popisoval Radiožurnálu.

To gólman Libor Kašík je odchovancem zlínského hokeje. Stejně jako Antonín Honejsek byl v roce 2014 u jednoho ze dvou zlínských titulů. Na tu dobu zůstaly jen vzpomínky.

Hokejisté Zlína sestupují z extraligy, po prohře 1:4 s Mladou Boleslaví ztratili šanci na záchranu Číst článek

„Když jsme vyhráli titul, tak jsem měl tu čest hrát s hokejisty jako Leška, Balaštík, Čajánek, Hamrlík, Zámorský, Holík... Byl to skvělý tým, sešly se generace. A nebudeme si nalhávat, také bylo hodně peněz ve zlínské kase,“ připomněl Kašík.

Sestup nebyl jen záležitostí této sezony. Vnímá to tak jeden z trenérů Luboš Rob. „Už loni bylo varování, že je třeba ten tým zkonsolidovat a jinak poskládat. Realita je teď daná a pro Zlín by to měl být možná nový začátek.“

Otázkou zůstává, jak se pro první ligu změní hráčský kádr a možná i realizační tým. „Diskutujeme o tom, ale myslím si, že bude jiný trenérský tým, takže to není nejspíš otázka na mě. Ale z mojí zkušenosti by to měl Zlín postavit tak, aby zase hrál o postup,“ je přesvědčený Rob.