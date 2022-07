Věřím, že ty nejlepší roky v NHL mám ještě před sebou, říká hokejový útočník Nečas

Do pořadu stanice Radiožurnál Sport přijal pozvání hokejista Martin Nečas. Český útočník hrající v NHL za tým Carolina Hurricanes byl hostem pořadu Na place, kde například prozradil, v kolika letech se poprvé postavil na brusle, nebo co si myslí o zvolení Aloise Hadamczika do čela českého hokeje. Praha 19:10 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Martine, jakou máte přezdívku na ledě v dresu Caroliny?

Tak já jsem tam měl přezdívku junior, protože jednomu klukovi se říkalo Márty, a protože Evropanům se většinou říká po prvním jménu, tak mi první rok, kdy mi bylo devatenáct let, říkali junior. Od dalšího roku už se ujalo Neči, což mě oslovují i tady kluci v Česku. Trošku jim to trvalo, než si zvykli, jak to správně vyslovovat, ale teď už na mě volají správně.

Když jsme u těch jmen, tak tvůj tatínek se jmenuje Martin a maminka Martina. Takže když někdo zařve Martine, Martino, tak se otočíte všichni tři?

No, asi jo. Naštěstí ségra už není Martina, ale Aneta. Kdybych měl manželku Martinu, tak bych asi syna nepojmenoval Martin, ale tohle rozhodnutí bylo na rodičích.

Vaše sestra Aneta se věnuje nějakému sportu?

Když byla menší, tak se tak nějak věnovala všem sportům. Musím říct, že byla na vše dost šikovná, ale bohužel u žádného sportu nezůstala. V současnosti pracuje a je moc šťastná, za což jsem moc rád.

Váš tatínek je generální manažer žďárského hokeje. On už dříve pracoval v hokeji, takže tě k tomu přivedl?

Profesionálně začínal s tím, že jezdil na běžkách a za jeho časů neměl moc na výběr. Jelikož byl z Nového Města, kde měli středisko lyžování, tak se dal na tento sport. Postupně hrál fotbal, hokej, ale vyloženě nikdy hokej profesionálně nehrál. Rodiče od mé mamky milovali hokej, takže i díky tomu mě už od dětství vzal hokej nejvíc.

V kolika letech jste s hokejem začal?

Bruslit jsem začal od tří let a už odmalička mě to hrozně bavilo a chodil jsem se dívat na zápasy a nějak jsem u toho zůstal.

19. srpna se bude ve Ždáře Na Bouchalce úžasný zápas, který se jmenuje Hvězdy. Bude hrát tým Martina Nečase proti týmu Jakuba Voráčka. Celý výtěžek z utkání, které bude napěchované hvězdnými jmény, půjde na Nadaci Jakuba Voráčka, která se stará o pacienty s roztroušenou sklerózou. Už máte sestavu pro utkání?

Sestavu už mám víceméně hotovou, ale je možné, že se tam jedno nebo dvě jména změní. Budou tam bývalí hráči z NHL, i rodáci ze Žďáru. Většinu kluků už mám potvrzených a je super, že zrovna taková akce je ve Žďáře. Je to pro dobrou věc a také pro hokejovou mládež ve Žďáře, která to také potřebuje.

Kapacita zimáku je 2300 diváků, už je vyprodáno?

Vím, že první vlna lístků byla vyprodána za půlhodinu. Druhá vlna ještě není vyprodaná, ale myslím si, že až se fanoušci dozví, kdo všechno dorazí, tak se vyprodá i ta.

Přijede i Jarda Jágr k vám do týmu?

On by mi mohl dělat spíš tátu, takže Jardu bude mít spíš Voras v týmu. Já jsem proti Jágrovi hrál jen jednou v Brně, když měl Martin Havlát rozlučkový zápas kariéry. Určitě jsem ho viděl hrát naživo, ale nikdy jsem se s ním ještě pořádně nebavil.

Začínal jste ve Žďáře a pak už Kometa?

Do patnácti let jsem hrál ve Žďáře, pak jsem přestoupil do Komety, kde jsem byl do osmnácti let a pak už jsem se přesunul do Ameriky.

Byl jste draftovaný do KHL jako 10. hráč Traktorem Čeljabinsk, ale nikdy jste tam neodešel?

V KHL se ten draft moc neřeší, ty týmy si tam berou jen práva na hráče a já o tom ani nevěděl. Můj agent Mára Vorel mi volal dva dny potom, co proběhl draft, ale pro mě to nebylo nic zásadního.

Poté jste byl draftovaný do NHL jako 12. hráč týmem Carolina Hurricanes a už tam hrajete čtvrtý rok?

Ještě tu první sezonu jsem dohrával v Kometě, pak mě čekala sezona na farmě v Charlotte Checkers. A teď už jsem třetím rokem hrál za Carolinu.

Není to nepříjemný pocit, když váš draftuje Carolina jako 12. hráče a jste poslán na farmu?

Pro Evropany je to docela normální. Někdo jde do hlavního týmu hned, někdo po dvou, třech letech a někdo zůstane jen na farmě. Nebyl jsem z toho nejšťastnější, ale rok na farmě mi určitě pomohl. Trochu jsem se rozkoukal v Americe a nakonec to vyšlo dobře.

V Carolině válíte, sbíráte hodně kanadských bodů a podle mě jen zrajete. Smlouva v klubu ale končí a co bude dál?

Carolina má na mě práva a je to na nich, jak se rozhodnou. Času je ještě dost, ale samozřejmě smlouvu budeme domlouvat a momentálně se to začíná řešit.

Chtěl byste tam zůstat?

Určitě ano, protože jsem tam od začátku kariéry v NHL a máme se tam hezky. Není to úplně o mě, takže uvidím, jak se klub rozhodne.

Na ukazováčku ruky máte prstýnek a ten měří všechny data, podle kterých se řídíte?

Neřídím se podle nich pořád, ale měří to počet spálených kalorií, tepy, kvalitu spánku a občas se na to kouknu.

Když tady ve studiu byl Jakub Voráček, tak mi prozradil, že za sezonu zlomí dvaatřicet párů bruslí. Vy, když máte nejvyšší rychlost ze všech hráčů NHL, tak kolik zlomíte párů bruslí?

Nejde úplně o zlomení, ale spíše, že brusle změknou. Myslím si, že za sezonu mám tak osm až deset párů bruslí, potřebuju si na ně vždy zvyknout, abych měl větší jistotu. Přes třicet párů to už je opravdu vysoké číslo, ale každý hráč to má v tomto ohledu jinak.

Kolik použijete za sezonu hokejek?

Když máme v sezoně 82 zápasů, tak mám na každý zápas jinou, plus někdy se zlomí dvě za zápas, takže když to bereme i s play off, tak se dostanu někam ke stovce. V Americe už je to takové rozmazlené, můžete si vzít kdykoliv a cokoliv. Když má člověk tu možnost, tak si určitě rád tu novou hokejku vezme.

Máte hokejku na pravé straně a říká se, že pravácí jsou šikovnější. Je to pravda?

Nevím, jestli šikovnější, ale určitě je jich míň a je to trošku vzácnější pozice. Obzvlášť při přesilovkách potřebujete mít dobrého praváka na straně.

Vzpomínám si na rok 2019, kdy jsme se viděli poprvé, kdy jste s Carolinou hráli ve Philadelphii a Kuba Voráček nám zprostředkoval setkání. Byl jste v devatenácti letech sice namakaný chlap, ale vyžle. Pamatujete si to seznámení?

Tři roky zpět, kdy jsem přišel do NHL je pravda, že jsem měl tak o pět, šest kilo méně než nyní a dospíval jsem trochu později. Při draftu jsem měl tak 73 kilo a teď už jsem někde na devadesáti. Z malého klučíka jsem trochu vyrostl.

Je znát i podle bodových zisků v jednotlivých sezonách, že už jste se v Carolině zabydlel, získal sebevědomí a cítíte se jako doma?

Myslím si, že potenciál by mohl být ještě vyšší a do dalších sezon se snažím být stále lepší a lepší. Věřím, že ty nejlepší roky mám stále před sebou i díky tomu, že mi skončila nováčkovská smlouva a teď budu podepisovat novou.

V letošním play-off NHL jste nehráli vůbec špatně a postoupili jste do semifinále konference. Proč už nevyšel postup do další fáze?

Nejvíce štve to, že soupeř v semifinále lepší nebyl. V sérii s Rangers rozhodovaly přesilovky, a ty se nám nedařily. Nakonec to v sedmém rozhodujícím zápase vyšlo ve prospěch soupeře.

Úspěch Komety Brno hodně závisí na osobnosti Libora Zábranského. Vnímáte to taky tak?

Od té doby, co přišel k A-týmu a sestavil tam tým, kdy i mě v mých sedmnácti letech dal šanci, to jde nahoru. V Brně hokej fanoušci vždy milovali, ale pod vedením Zábranského se to ještě o něco zvedlo a ty dva zisky titulů místnímu hokeji hodně pomohli.

Jaké máte vzpomínky na Martina Erata? Byl matadorem, který táhnul Kometu kupředu?

Měl jsem to štěstí, že si mě vzal pod křídla a v prvním roce v A-týmu jsem hrál dokonce s ním v lajně. Tým okolo něj byl výborně poskládaný a on byl třeba společně s Leošem Čermákem tím pravým lídrem.

Souhlasíte s tím, že má Kometa Brno nejlepší fanoušky v Česku?

V první řadě bych nemohl říct nic jiného, protože by mě tam nesnášeli. Za druhé je to pravda, protože ta fanouškovská základna tam je opravdu výborná. I na moje zápasy NHL občas vyrazí fanoušci Komety, kteří už při rozbruslení mávají českými vlajkami a v dresu Brna.

Vzhledem k play-off NHL jste nemohl stihnout start na světovém šampionátu. Jak moc to mrzelo?

V prvním kole jsme vyřadili Boston s "Pastou", čímž jsme českým fanouškům udělali radost, protože mohl dojet na mistrovství světa. A v druhém kole jsme šli až do sedmého zápasu, takže šance odcestovat do Helsinek už také odpadla. Vyšlo to blbě. Vždy pokud bych byl zdravý, tak bych se na mistrovství těšil, užil si to s partou kluků a hrát za Česko je nejvíc.

Myslíte si, že je dobře, že národní tým trénuje Fin Kari Jalonen?

Už bylo potřeba něco změnit, po dlouhé době se získala medaile. Co jsem slyšel od kluků recenze na Kariho, tak to bylo fajn a krásně se doplnil o Martina Erata a Libora Zábranského. Jsem za to rád a je to dobrý začátek budování něčeho dobrého, co tu bylo dřív. A určitě to je motivace i pro mladé kluky.

Jak se díváte na situaci ohledně vyloučení ruských sportovců ze soutěží?

Určitě to hodně ovlivnilo hokejové mistrovství, protože vždy Rusové mají jeden z nejlepších týmů na turnaji. Ale tím nesnižuji vydřenou medaili, kterou si čeští kluci zasloužili. Jinak ohledně sportovců je to hodně složitá otázka, protože nic neprovedli, ale bohužel za to pykají. Třeba i neúčast Medveděva na Wimbledonu byla trochu nepochopitelná. O tom se musí rozhodovat někde jinde.

Sledoval jste červnovou volbu nového předsedy Českého svazu ledního hokeje?

Viděl jsem, že vyhrál Alois Hadamczik a doslechl jsem se o jeho filozofii, kterou by se chtěl ubírat. Uvidíme, co se tady změní a těším se na nové věci. Hodně hráčů, kteří hrají v NHL, tak začínají v menších klubech a tam by mělo putovat více peněz od svazu.

Jste zastáncem názoru, že s odchodem Tomáše Krále, měli odejít všichni členové výkonného výboru?

Asi by bylo nejlepší, aby si tam pan Hadamczik přivedl lidi, které uzná za vhodné. Upřímně jsem nesledoval podrobně tu situaci a je mi úplně jedno, kdo tam bude sedět, hlavně ať jde český hokej zase dopředu.

Vše se hodně odvíjí od mládeže. Registroval jste při svých začátcích daleko větší zájem o hokej než je nyní?

V menších klubech podle mě velký zájem pořád je, ale v extralize mladšího dorostu je pak třicet týmů a konkurence tam opravdu neroste. Vždy je to o konkurenci a pokud mladí kluci ví, že budou mít jisté místo v sestavě i bez větší snahy, tak je to špatně.