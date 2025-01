‚Jedna z nejlepších taktik všech mužstev.‘ Hadamczik vidí za bronzovým úspěchem i práci trenérů

Po více než dvacetihodinové cestě, jsou čeští juniorští medailisté zpátky v Praze

‚‚Chtěl bych poděkovat hráčům, co hráli na ledě. Kluci děkuji. Chtěl bych poděkovat trenérům, protože si myslím, že jsme měli jednu z nejlepších taktik všech mužstev, samozřejmě udělali velmi dobré jméno českému hokeji,“ těšil úspěch prezidenta Českého hokejového svazu Aloise Hadamczika.

„Každý, kdo sledoval český hokej, tak viděl, že je tam znovu česká mentalita a že ten hokej byl nádherný. Takové výsledky s takovými soupeři, to je to naše přání, aby tak šel český hokej dál,“ dodal Hadamczik, který má doma taky bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Jako trenér k ní dovedl národní tým na šampionátu v Severní Dakotě před 20 lety

Na zisku bronzových medailí z letošního turnaje se nejvýrazněji podíleli hokejisté hrající v zahraničí. Přesto prezident hokejového svazuc chválil i domácí hráče.

‚‚Jsem rád, že takový počet hráčů, to znamená osm hráčů z našich soutěží nebo naší extraligy, hrálo velmi dobře na tomto turnaji a že si zkusili, že můžou zůstat doma a taky z domácího prostředí se dostat do velkých zápasů. Ještě jednou všem strašně moc děkuji," doplnil Hadamczik.

‚‚Někam, kde ji určitě uvidím a bude na ni dobrý výhled, abych se na ni vždycky podíval a vzpomenul si na to, jak to bylo super a jak jsme si to s klukama užili," popsal útočník Ondřej Kos místo, kam si svou první velikou medaili pověsí.

