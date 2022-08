Semkli jsme se a věřili, že to dokážeme, jásali mladíci po překvapivé výhře nad USA, zahrají si o medaile

Porazili papírového favorita a senzačně postoupili do souboje o medaile. Řeč je českých hokejistech do 20 let, kteří ve čtvrtfinále mistrovství světa zvítězili nad Spojenými státy.

„Co se povedlo Lotyšům proti nám, tak nám se povedlo proti Americe,“ připomněl prohru v posledním zápase základní skupiny hlavní trenér Radim Rulík.

Za cenným vítězstvím proti hráčům Spojených států stála podle něj nejenom dobrá příprava, ale přístup hráčů, kteří v průběhu zápasu začali věřit v konečný úspěch.

„Myslím, že nastavení týmu bylo skvělé. Pracovali jsme, takticky se připravili, nic nepodcenili, ale pak záleží na hráčích a oni na ledě postupně zjišťovali, že Ameriku můžou porazit,“ popsal kouč.

Správný kapitán

Na soudržnost týmu vsázel po překvapivé porážce proti Lotyšům i český kapitán Jan Myšák, který se v závěru první třetiny postaral o vyrovnání na 1:1.

„Semkli jsme se, řekli jsme si spoustu věcí, vyříkali jsme si to a věřili, že to dokážeme. S tímhle musíme jít dál,“ vysvětlil Jan Myšák po zápase, co byl hlavní důvod cenného vítězství proti spolufavoritům celého turnaje.

„Vyrovnali jsme se jim pohybem, to bylo hrozně důležité. Řekli jsme si, že to je jen 60 minut a každý má na ledě jen zhruba dvacet minut, takže se každý vydá a měli jsme vítězný konec,“ popsal zápas ze svého pohledu Myšák.

Při nástupu do třetí třetiny Češi hájili náskok 3:1 a rychle dostali poté, co Berard zezadu podkopl Jiříčka, výhodu pětiminutové přesilovky, kterou ale zkrátil menší trest Stanislava Svozila.

Ten oslabil český tým ještě jednou, za faul kolenem na Cooleyho, také na pět minut. Američané převahu využili a snížili na rozdíl jednoho gólu. Definitivní tečku za vítězným utkáním udělal až při power play soupeře Jiří Kulich.

„Popravdě jsem se trochu bál, protože mám do prázdné brány trochu smůlu a bál jsem se, aby to neuskočilo a neudělal jsem nějakou parodii. Jsem rád, že jsem to trefil,“ usmíval se Kulich.

Spolu s celým týmem se nyní chystá na semifinálový souboj proti Kanadě, se kterou Češi v základní skupině prohráli 1:5. Zápas začíná v pátek ve 22 hodin českého času.