Hokejisté Hradce Králové porazili Liberec, čtvrtfinálová série tak půjde do sedmého zápasu

Na svém ledě mohl postoupit Liberec do semifinále play-off. Hradec Králové ale vyhrál 2:1 a tak se o postupujícím rozhodne až v sedmém zápase na ledě Východočechů. Všechny branky v utkání padly v početní výhodě a Hradec rozhodl o svém vítězství 31 sekund před koncem.

Zápas v Liberci mohli začít s klidnějším pocitem domácí, kteří si z posledního utkání v Hradci přivezli vítězství 2:1 a vedení v sérii 3:2.

V první části si oba celky připsaly několik slibných šancí, ale jak Roman Will v liberecké brance, tak Patrik Rybár na druhé straně byli stoprocentní.

Největší příležitost k otevření skóre měl liberecký Filip Pyrochta, když jeho tečovanou střelu na poslední chvíli vyrazil hradecký brankář.

Do vedení šli jako první hradečtí hosté ve druhé části. Petr Zámorský při přesilovce nahrál od modré Rudolfovi Červenému, který vystřelil do horního rohu. Roman Will už s jeho střelou nemohl takřka nic udělat.

Liberečtí se sice dostávali do tlaku, ale gólový efekt jejich snaha neměla. Tři minuty po začátku třetí části však dokázali v početní výhodě domácí srovnat. Filip Pyrochta nahrál Tomáši Filippimu, který se napřáhl od kruhu. Jeho střelu těsně před Rybárem tečoval Michal Bulíř a puk se odrazil do sítě.

Tři čtvrtě minuty před koncem byl za hákování vyloučen liberecký kapitán Martin Ševc. Přesilovku Hradečtí znovu využili, když od modré pálil René Vydarený a jeho střelu ještě před Willem tečoval Radek Smoleňák.

Liberec následně zkusil hru bez brankáře, kdy měl ještě velkou šanci srovnat Marek Kvapil. Ani ta však do brány nepadla a stav série je tak srovnaný na 3:3. Rozhodující sedmý zápas se odehraje v pondělí v Hradci Králové.