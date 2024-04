Hokejisté Rangers vyhráli základní část NHL. O poslední místo v play off bojují ještě čtyři týmy

Hokejisté New York Rangers porazili v pondělním utkání NHL doma Ottawu 4:0 a získali Presidents’ Trophy pro nejlepší tým základní části. Další newyorský celek Islanders zvítězil na ledě New Jersey 4:1 a zajistil si jako sedmý tým z Východní konference postup do play off. Celkově už je jistých patnáct účastníků bojů o Stanleyův pohár, o poslední místo ještě bojují Washington, Detroit, Pittsburgh a Philadelphia.

