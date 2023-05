Říkal jsem si, že nějakou šanci dostanu, liboval si Voženílek. Reprezentaci táhli proti Švédsku nováčci

Čeští hokejisti porazili v Brně Švédy a velkou měrou se o to zasloužili ti, kteří hrají „až“ ve čtvrtém útoku. Střelecky se ale prosadili všichni - Daniel Voženílek, Jiří Černoch i Ondřej Beránek a možná zamotali hlavu trenérovi Jalonenovi s nominací na mistrovství světa. Brno 11:15 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Voženílek | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia, ČTK

Mají to být ti, co soupeři nic nedovolí a mají za úkol góly hlavně nedostat. Jenomže hokejisti čtvrtého útoku národního týmu v podstatě zařídili vítězství nad Švédskem na Českých hrách. Prosadili se střelecky všichni a dost možná zamotali hlavu reprezentačnímu trenérovi Jalonenovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých hokejisté po výhře nad Švédskem

„Říkal jsem si, že když jsem přijel, že nějakou šanci dostanu a že další střídání udělám, co se po mě chce,“ říkal Radiožurnálu Sport Daniel Voženílek po svém první reprezentačním gólů, puk si prý vystaví.

O trochu zkušenější už je Ondřej Beránek, který může na Voženílkův důraz navázat svojí rychlostí a nepříjemným napadáním. Trojici doplňuje Jiří Černoch, který kromě oslabení dostává prostor i na přesilovce.

„Víme, co jsme za typy hráčů, a myslím, že ta lajna byla dobře složená. Dneska se nám to extrémně povedlo,“ říká Černoch, který ví, jaké to je zahrát si na mistrovství světa.

Nominace po Švýcarsku

A i když kouč Jalonen před nedělní večerní nominací na šampionát po zápase v Brně se Švýcary nechtěl spekulovat a jmenovat, kdo se vrcholu sezony přiblížil nebo naopak, hokejový fanoušek vidí jasně jednu věc.

Švédy střelecky přemohli ti, kteří mají za úkol hlavně góly nedostávat. Hráči čtvrtého útoku.

„Letos je to pro mě trochu jiné. Vím, jaké to je být na turnaji a co to obnáší. Je to hrozně krásný zážitek. Už vím, jak to chutná, takže pro mě je to ještě daleko větší lákadlo než loni,“ říká Jiří Černoch, který už má doma právě bronz z minulého šampionátu z Tampere a letos na úspěch může navázat.