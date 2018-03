Hokejisté Sparty musí po nepovedené sezoně za trest sledovat zápasy play-off

Většina sportovců potvrdí, že není nic horšího než sledovat zápas svého týmu z lavičky nebo tribuny bez možnosti zasáhnout do hry. Hokejisté Sparty ale poznávají relativně horší variantu. Po vyřazení v předkole play-off je totiž vedení trestá tím, že každý den musí sledovat zápasy týmů, které ještě mají šanci na titul. Praha 13:40 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný trenér hokejové Sparty František Výborný. | Zdroj: ČTK

Hráči Sparty mají platné smlouvy, jsou zaměstnanci klubu a musí tedy nadále chodit do práce. Ve všední den stejně jako o víkendu se A tým schází v kabině a sleduje v televizi zápasy týmů, které ještě mohou pomýšlet na mistrovské oslavy. Podle klubové legendy Pavla Richtera se jedná o hodně zvláštní trest, který ale má svůj důvod.

„Když jsem to slyšel poprvé, přišlo mi to divné. Smál jsem se tomu, směju se tomu i teď, ale je to divné. Já nevím, jestli se hra Sparty změní přes léto, kdy budou trénovat, ale každopádně jejich výkony v průběhu celé sezony byly velice špatné,“ říká Richter.

Jak říká bývalý hokejista, Sparta se i přes velké investice do kádru celou sezonu trápila. Důvodem trestu ale můžou být hlavně výkony v play-off v posledních letech. V nadstavbové části totiž sparťané prohráli už deset zápasů v řadě.

Dva roky zpátky poslední tři finálové duely s Libercem, vloni vypadli ve čtvrtfinále s Kometou Brno 0:4 a letos v předkole play-off padli opět s Bílými Tygry, a to 0:3. Tento extraligový ročník tak Sparta ukončila jako první ze všech 14 týmů v soutěži. Poslední zápas odehrála 9. března.

V samostatné historii české extraligy je to pro Spartu druhý nejhorší ročník. Jen v sezóně 2010/2011 dopadli Pražané ještě hůř. Obsadili dvanácté místo, a hráli dokonce ve skupině o udržení.