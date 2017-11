Hokejisté tam slavili první titul mistrů světa. Zimní stadion na Štvanici se otevřel před 85 roky

Českoslovenští hokejisté tam vybojovali svůj historicky první titul mistrů světa a piruety tam zdokonalovali elitní krasobruslaři. Po demolici v roce 2011 už ale na zimní stadion na pražské Štvanici zbyly jen vzpomínky. Areál s první umělou ledovou plochou v Československu byl oficiálně otevřen před 85 lety. Praha 13:36 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní stadion na pražské Štvanici | Foto: Ladislav Dvořák

„Zařízení na budoucím zimním stadionu bylo tehdy velmi prostinké, nebylo tam ani tribun, ani hlediště. Byla tam jenom hrací plocha, umělé kluziště, takže mikrofon postavili na hromadu cihel někam do kouta a nebylo tam ani světlo, takže i kdybych chtěl číst sestavy mužstev, nemohl jsem tak učinit, poněvadž byla tma,“ vzpomínal legendární rozhlasový reportér Josef Laufer na to, jak vypadal štvanický stadion ještě zhruba dva roky před jeho oficiálním otevřením.

Později ale všechny nedostatky zmizely a moderní led hostil hned čtyřikrát světový šampionát v hokeji a domácí hráči na něm vždy vybojovali medaile.

V roce 1947 dokonce poprvé v historii ty nejcennější. Stanislav Konopásek dal tehdy v závěrečném utkání turnaje proti Spojeným státům dva góly, domácí tým vyhrál za obrovské podpory široké veřejnosti 6:1 a zajistil si historický titul.

To byla doba největší slávy štvanického zimního stadionu, který už ale poměrně brzy - na začátku 70. let byl podle hokejového mistra světa z roku 1972 Richarda Fardy za zenitem. „Bylo to takové furt na spadnutí. Všechno bylo ze dřeva. Ty mantinely… Už bychom tam nechtěli hrávat, to je jasný. Už jsme byli zvyklí na něco jiného.“

Stadion na Štvanici tak chátral dál a postupně byly uzavírány některé jeho části. Veřejnost ale chodila na historické místo bruslit ještě v 90. letech a v roce 2000 byl objekt prohlášen za kulturní památku. O dva roky později zhoršila stav areálu povodeň a po několika soudních sporech byl v květnu roku 2011 stadion, kde se psala významná část historie československého sportu, zbourán.