Varaďa ovládl s Třincem extraligu na ledě i z lavičky. ‚Trenérské tituly jsou hrozně těžké,‘ říká

Tři mistrovské tituly za deset let, to je skvostná bilance třineckých hokejistů v české extralize. Ten poslední je starý pár hodin. Oceláři ve finále porazili soupeře z Liberce 4:1 na zápasy. V tom posledním zvítězili 3:0 a radost na ledě, a nakonec i v hledišti, byla opět veliká. Třinec 11:31 27. dubna 2021

U všech tří triumfů Třince byl současný trenér Václav Varaďa. U prvního v roce 2011 ještě jako hráč, další dva předloni a letos už získal jako trenér. A to podle něho byla větší fuška.

Poslechněte si, jak na třetí titul Třince reagoval trenér Václav Varaďa a brankář Ondřej Kacetl

„Jsem přesvědčený, že ty trenérské tituly jsou hrozně těžké. Jako hráč jsem vnímal, že to byla dřina za ten rok, ale ukázat klukům cestu, neustále s nimi pracovat, aby to chtěli a bojovali za ten tým, to je neskutečně těžké,“ vyprávěl trenér Varaďa.

V play-off i kvůli nemoci zkušeného brankáře Jakuba Štěpánka našel Třinec v brance nečekaného hrdinu Ondřeje Kacetla, který ve vyřazovací fázi šestkrát vychytal čisté konto.

„Sezona byla šílená. Já byl v létě dva měsíce bez práce, neměl jsem nic a zpočátku to nebyla žádná sláva, co se týče mých výkonů, nebylo to ono. Trochu jsem se hledal, ale v play-off mi kluci strašně pomohli, začalo se dařit a ten pocit je úžasný. Nemám slov,“ zhodnotil brankář Třince.

Respekt kapitánovi

Naopak hodně slov respektu a obdivu šlo na adresu třineckého kapitána Petra Vrány, kterému krátce před vyřazovacími boji zemřela manželka. Ale bojovník se vrátil do sestavy a táhl Oceláře k obhajobě titulu.

„Já bych před ním chtěl hluboko smeknout, protože to, co se mu stalo a jak se s tím vyrovnal, to nedokáže každý. Hráli jsme to i pro něho, protože to je neskutečný bojovník, byl vůdčím lídrem a nešlo na něm v uvozovkách ani poznat, že se něco stalo. Neskutečné, fakt byl výtečnej,“ dodal k Vránovi brankář Ondřej Kacetl.