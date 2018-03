Hokejisté Třince postupují do semifinále play-off, v sedmém zápase rozdrtili Pardubice

Ve třinecké Werk Aréně se celou první třetin hrálo bez branek. Nerozhodný stav ale rozhodně nepanoval v poměru střel, tam suverénně vedli Oceláři 14:2. Většina z nich pardubického Ondřeje Kacetla příliš neprověřila.

Už po půl minutě druhé třetiny ale začaly padat góly. Jako první se prosadil Tomáš Marcinko, který se dokázal nejlépe zorientovat před Kacetlovou brankou a poslal svůj tým do vedení.

Po pěti minutách na něj navázal Ondřej Kovařčík. Poté, co Oceláři ubránili pardubickou přesilovku, se dostali do přečíslení. To zakončil Kovařčík ranou nad brankářovu vyrážečku a pardubický gólman nedokázal zasáhnout.

Už na 3:0 zvyšoval v polovině druhé části Martin Adamský. Ten tečoval nahození od Lukáše Krajíčka. Jeho trefu musel ještě potvrdit videorozhodčí kvůli údajné hře vysokou holí. K té však nedošlo a domácí šli do tříbrankového vedení.

Ani pak se ale domácí s góly nezastavili. Do konce druhé třetiny přidali ještě další dva. Nejdříve v přesilovce skóroval Vladimír Svačina, který tak vyhnal z branky Kacetla, a dvě minuty po něm se trefil Roman Vlach.

Ve 43. minutě Oceláři znovu využili přesilovku. Nahození od Davida Ciencialy si před brankou šikovně zpracoval Jiří Polanský a odkrytou pardubickou bránu neminul. Druhou branku v zápase si pak připsal Ondřej Kovařčík, jeho spoluhráč Cienciala už šestou asistenci a Třinec vedl už 7:0.

Gólový příděl od domácích ale neskončil. Hattrick završil Ondřej Kovařčík a už po sedmé asistoval u vstřelené branky David Cienciala. Stanovil tak rekord, protože šest a více asistencí si žádný hráč v jednom zápase paly-off ještě nikdy nepřipsal.

Alespoň jednu branku si připsaly i Pardubice. Početní výhodu využil po přihrávce Tomáše Rolinka Sacha Treille. Oceláři tak vyhráli 8:1 a postupují do semifinále play off.