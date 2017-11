Sparta pod novým trenérem podlehla Brnu. Vítkovice v přímém boji o páté místo porazily Chomutov

Brněnská Kometa porazila ve šlágru kola pražskou Spartu 3:2 po prodloužení. Vítkovičtí v přímém boji o páté místo zdolali Piráty Chomutov 4:2. Zlín přehrál Litvínov 3:1. Olomouc vybojoval vítězství 1:0 nad Hradcem Králové. Pardubice si připsaly dva body za výhru 3:2 nad Jihlavou po samostatných nájezdech. Třinec podlehl 3:5 Liberci. Litvínov, Vítkovice 20:01 3. 11. 2017 (Aktualizováno: 20:42 3. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkáni mezi Chomutovem a Vítkovicemi | Zdroj: ČTK

HC Vítkovice Ridera – Piráti Chomutov 4:2

Střelecky aktivnější sice byli v první části Piráti, ale za domácí Vítkovice dokázal jako první dostat puk do branky David Květoň. Následně ale hosté ze severu Čech vyrovnali díky Jakubu Sklenářovi.

Vítkovičtí se dostali opět do vedení ve druhé třetině zásluhou nejdřív Jakuba Lva a následně Šimona Stránského. Na tříbrankový rozdíl zvyšoval za domácí Daniel Kurovský.

Za Piráty se ještě prosadil v 52. minutě Jan Havel, který tak snížil na 4:2. Tento stav až do konce zápasu nikdo nezměnil a Vítkovice se díky němu posouvají na páté místo právě před Chomutov.

HC Verva Litvínov – Aukro Berani Zlín 1:3

Hned po první třetině vedli hostující Berani už 2:0, když se trefili Antonín Honejsek a Pavel Klhůfek. Díky tomu tak měli namířeno k tomu, že přeruší svou šestizápasovou sérii bez vítězství za tři body.

Potvrdil to ve druhé třetině zlínský Roberts Bukarts, ten zakončil přesně do horního rohu litvínovské brány. V 54. minutě snižoval na 1:3 z pohledu domácích Karel Kubát. Nic to ale nezměnilo na výhře Zlína 3:1.

Karel Kubát využívá přesilovku 5na3 a snižuje na 1:3! #LITvZLN pic.twitter.com/0qtNJg11MW — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 3. listopadu 2017

HC Kometa Sparty – HC Sparta Praha 3:2 po prodl.

Ranou přesně nad rameno otevřel skóre zápasu brněnský navrátilec z NHL Martin Nečas. Sparta dokázala odpovědět ještě v první třetině, kdy po samostatném úniku přesně zakončil Andrej Kudrna.

Brněnští diváci se pak mohli znovu radovat, když se ve druhé třetině dostali hráči Komety ve dvou sami před brankáře Pražanů a přesně zakončil Hynek Zohorna. Na shodný stav upravil v Brně ranou přesně k tyči Miroslav Forman.

Třetí třetina další branku nepřinesla, tak muselo rozhodnout prodloužení. V tom se prosadil domácí Jan Hruška střelou mezi betony. Sparťané tak první zápas pod staronovým trenérem Výborným prohráli 2:3.

Sparta podruhé v sezóně poražena! Díky trefám Nečase, Zohorny a Hrušky bere Kometa ze šlágru kola dva body! #KOMvSPA #TELH pic.twitter.com/js11IM46NN — HC Kometa Brno (@HCKometa) 3. listopadu 2017

HC Olomouc – Mountfield HK 1:0

Souboj mezi Hradcem a Olomoucí byl především představením brankářů. Ten hradecký Patrik Rybár, který je nejlepším v extralize, pustil puk do branky až v 49. minutě a zásluhou Bruno Mráze vedli Olomoučtí 1:0.

Jeho kolega z týmu domácích nepropustil za svoje záda ani jednu šanci Hradeckých a ti tak odjíždí z města na Hané s porážkou 0:1.

HC Dukla Jihlava – HC Dynamo Pardubice 2:3 po sam. nájezdech

Jihlava na svém domácím stadionu prohrála zatím jen dva zápasy a doufala, že přidá další vítězný. První trefu si ale připsaly Pardubice, kdy doklepával puk mezi brankářovy betony kapitán hostí Tomáš Rolinek.

Rozradostnit Horácký stadion se domácím povedlo až ve druhé třetině, kdy bruslí puk do branky tečoval Josef Skořepa. Znovu to Jihlavští dokázali v 51. minutě, když se poprvé ujali vedení druhou trefou Skořepy. Nadšení domácích fanoušků ale zchladil minutu před koncem Marek Trončinský, který vyrovnal na 2:2.

O vítězi tak muselo rozhodnout až prodloužení. Ani to však žádnou branku nepřineslo, takže utkání dospělo až do samostatných nájezdů. V těch byli úspěšnější hosté z Pardubic, rozhodujcící nájezd si připsal David Tomášek a jeho tým zvítězil 3:2.

Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec 5:3

Vicemistři z Liberce se v domácím zápase proti Třinci pokouší dostat z extraligového dna, kam se propadli. V první třetině se je z něj pokoušel nasměrovat svou brankou po minutě a půl hry Martin Bakoš. Hosté z Třince sice srovnali díky Milanu Douderovi, ale přesilovku využil a vedení Libereckým vrátil Dominik Lakatoš.

Ve druhé části se stejně jako domácí prosadili v přesilovce i hosté, kdy zásluhou Milan Mikulíka srovnali na 2:2. Bílí Tygři odpověděli už po půl minutě, když si druhou trefu zapsal Lakatoš, po dalších dvou minutách zvyšoval na 4:2 Petr Jelínek.

Následně se trefil jeho týmový kolega Jan Stránský a na konečných 3:5 z pohledu hostí upravil Marián Adámek.

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 3. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 18 12 0 6 65:39 37 2. HC Kometa Brno 19 12 0 7 64:44 37 3. HC Oceláři Třinec 20 12 0 8 58:47 36 4. Mountfield HK 19 11 0 8 42:32 34 5. HC Vítkovice Ridera 19 10 0 9 56:48 30 6. Aukro Berani Zlín 19 10 0 9 48:49 28 7. Piráti Chomutov 19 9 0 10 49:52 28 8. HC Olomouc 19 9 0 10 44:51 27 9. BK Mladá Boleslav 18 8 0 10 39:38 26 10. HC Sparta Praha 18 8 0 10 45:51 24 11. Bílí Tygři Liberec 18 8 0 10 37:54 23 12. HC Dynamo Pardubice 19 8 0 11 45:61 22 13. HC Dukla Jihlava 18 7 0 11 42:51 21 14. HC VERVA Litvínov 19 7 0 12 37:54 20