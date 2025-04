Je to zápas, na kterém můžeme stavět, věří Šapovalivová po výkonu proti USA. Vyhlíží Finsko

Ve druhém utkání na světovém šampionátu v hokeji v českobudějovické aréně reprezentace České republiky prohrála se Spojenými státy americkými 0:4. Převahu amerického týmu se česká reprezentace pokusila otupit změnou taktiky. České Budějovice 8:57 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z nejaktivnějších českých hráček v útočném pásmu byla Adéla Šapovalivová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O změně taktiky mluvily všechny hráčky. Hlavně při srovnávání předchozích zápasů se Spojenými státy. Natálie Mlýnková si vážila poctivě odbráněné obranné třetiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkaly české hokejistky po prohraném zápase se Spojenými státy

„Velké zlepšení oproti ostatním zápasům, obrovský posun z naší strany. Změnily jsme taktiku, protože každý tým hraje jinak přesilovky a oslabení, takže jsme se podívaly na video. Víme, že Amerika je silný soupeř a mají spoustu hráček, co umí dát gól. To je asi největší rozdíl,“ sdělila Radiožurnálu Sport Mlýnková.

Dva góly Američanek vstřelila nejlepší hráčka zápasu Abbey Murphyová. K nejpohyblivějším českým hráčkám patřila Adéla Šapovalivová. Právě ona si vypracovala největší šanci utkání.

„Chtěla jsem napadat jejich obránkyni, puk se ke mě odrazil a já pak vjela před bránu. Bohužel to tam nepadlo, ale šance dobrá, tak třeba příště,“ litovala česká reprezentantka.

V sobotu v 19 hodin nastoupí česká hokejová žen proti Finkám. Šapovalivová bere zápas s Američankami jako potvrzení dobré formy.

„Myslím, že to byl z naší strany dobrý zápas. Je škoda, že jsme dostaly ty góly v oslabení, ale je to zápas, na kterém můžeme stavět. Hrály jsme trochu něco jiného v obranné třetině, co nám trenérka a řekla, a myslím, že to fungovalo, dodala Šapovalivová.

Fotogalerie (6)