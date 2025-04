Herně se nemáme za co stydět, zní z národního týmu hokejistek. Po čtvrtém místě už myslí na olympiádu

Česká reprezentace na domácím mistrovství světa v hokeji žen na medaili nedosáhla. Národní tým v Českých Budějovicích v utkání o bronz ztratil vedení 3:0, Finsko vyrovnalo a rozhodlo v prodloužení. Po prohře 3:4 mluvila Dominika Lásková, která vstřelila třetí český gól, také o olympijských hrách v Itálii. Od zpravodaje z místa České Budějovice 14:46 21. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češky po prohře s Finskem v souboji o bronz na mistrovství světa hokejistek. Na snímku Kristýna Kaltounková (98) a Daniela Pejšová (4) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Diváci po prohře v prodloužení českým hráčkám děkovaly za výkony na šampionátu. Přitom česká reprezentace dokázala porazit na turnaji jen Švýcarsko. Už ale vyhlíží olympijské hry v Itálii.

„Stoprocentně se budeme připravovat na Itálii. Holkám v šatně jsem řekla, že to sice teď bolí, ale ať si to každý pořádně pamatuje, protože před sebou máme větší krok. Myslím, že v Itálii se stane něco, co ještě nikdo nečekal,“ zhodnotila útočnice národního týmu. „Je to těžké, protože jsme ve vyšší skupině a hrajeme s USA a Kanadou, ale označila bych to za jedno z nejlepších mistrovství,“ myslí si Lásková.

Kristýna Kaltounková si naprosto přesně uvědomuje, že čtvrté místo není to, co si se spoluhráčkami vysnily. Ke dvěma výhrám nad Švýcarskem už česká reprezentace žádnou další nepřidala.

„Je jednoduché to hodnotit pohledem výsledku, ale každý, kdo se podíval na zápasy s Kanadou, Amerikou a Finskem, tak ví, že jsme odvedly slušnou práci. Herně se nemáme za co stydět za celý šampionát. Olympijské hry jsou další cíl, který máme určený, a musíme si pamatovat, jak jsme hrály v zápasech, kde jsme nechaly všechno, a jít s takovou mentalitou na olympiádu,“ doplnila Kaltounková.