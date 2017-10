Hokejistům Chomutova dluží vedení výplaty. Do stávky zatím jít neplánují

Jako v kanceláři bankéřů si může připadat návštěvník šatny hokejistů Chomutova, který aktuálně v extralize patří průběžné páté místo. Jedním z hlavních debatních témat v ní totiž nejsou pouze výsledky na ledě, ale také finance. Hráčům totiž severočeský klub opět dluží peníze. Opakuje se tak situace z léta. Chomutov 16:15 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chomutovští Piráti | Zdroj: ČTK

Podle kapitána mužstva Michala Vondrky nejsou dlužné částky tak vysoké jako po skončení minulé sezony, ale platební morálka klubu má k ideálu daleko.

„Něco nám dluží, něco tam teď probíhá. To je spíš interní. Já si myslím, že ta situace, co byla loni, se opakovat nebude, aspoň v mém případě. Je to rozdíl, když jsem do toho šel sám, tak sezona nebyla, těžko se s kluky nějak domlouvat, ale teď sezona je. Kluci se k tomu taky postavili stejně jako já, je nás hodně, co se do toho vrhli. Počkáme a uvidíme,“ prozradil pro Radiožurnál Vondrka.

Ten v létě v klubu jako jediný z hráčů podal kvůli dlužným výplatám výpověď, ale nakonec v Chomutově podepsal novou smlouvu.

Vedení klubu se i přes několik urgencí k záležitosti ještě nevyjádřilo. Piráti nedávno v extralize prohráli šestkrát za sebou a někteří jejich fanoušci to začali přičítat právě tomu, že jsou hráči opět bez výplat.

„Ne, to si nemyslím, my jsme profesionálové a to jen lidi zase vytvářejí nějaké konspirační teorie. To vůbec není tím,“ reagoval na to klíčový obránce Juraj Valach s tím, že finanční problémy ale řeší také on.

„Asi každý chápe, že kdyby nějaký normální člověk chodil do fabriky a nedostal by tři čtyři výplaty, tak by tam asi nechodil. Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jsme tu, hrajeme a věříme, že se ta situace nějak zlepší,“ dodává Vlach. O stávce či bojkotu zápasů hokejisté Chomutova neuvažují.