Hokejistům Kladna i Karlových Varů chybí k postupu do baráže jediná výhra

Jediná výhra dělí hokejisty Kladna a Karlových Varů od postupu do baráže o extraligu. Karlovy Vary vyhrály na Slavii 2:1, Rytíři zdolali České Budějovice doma 4:2. Pokud Kladno vyhraje už v nedělním čtvrtém zápase, nebude v baráži moci nastoupit Jaromír Jágr, který k tomu potřebuje ještě dva odehrané zápasy v první lize. Kladno, Praha 18:53 17. března 2018

HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary 1:2 (stav série 0:3)

Slávisté si v první třetině vytvořili nebezpečnější šance a jejich aktivita nakonec vyústila v první gól zápasu. Útočník Šagát v 19. minutě nahrál od mantinelu na modrou čáru Pohlovi, jehož střelu před Novotným tečoval útočník Martin Kadlec.

V 24. minutě se Karlovy Vary v přesilové hře málem dočkaly vyrovnání, ale Kovačevičova střela od modré čáry skončila na tyči. Také na druhé straně za Novotným zazněla tyč po Račukově zakončení. Slavii se ve druhé části naskytly dvě přesilovky, ale ani jednu z nich domácí hráči nevyužili. Naopak v té první po karlovarském brejku málem inkasovali, ale útočník Beránek na gólmana Dominika Frodla nevyzrál.

Energie se dočkala srovnání ve 44. minutě zásluhou útočníka Martina Osmíka. O třetí výhře Karlových Varů v sérii pak rozhodl 12 vteřin před koncem přesnou střelou do horního rohu Frodlovy branky Plutnar.

Rytíři Kladno – ČEZ Motor České Budějovice 4:2 (stav série 3:0)

Jágr se objevil opět na ledě jen na úvodní vhazování na pozice obránce a bleskově šel na střídačku, kde strávil stejně jako v duelech na jihu Čech celý zápas. Majitel Rytířů, který se vrátil na konci ledna z NHL, má na kontě 13 zápasů v první lize a k účasti v baráži jich potřebuje 15.

Už v 29. vteřině se dostal do vedení Motor, když se z dorážky prosadil Jonák. Hosté se vzápětí ubránili při Čápově trestu, ale v sedmé minutě už bylo vyrovnáno. Tůma se dostal do úniku, který zakončil mezi Kváčovy betony. Do vedení šlo Kladno v 17. minutě, když se Tůma trefil přesně z levého kruhu do protějšího horního rohu.

Dvoubrankový náskok zařídil Rytířům ve 24. minutě tečí Štichovy střely Pekr. V polovině druhé části snížil na 2:3 střelou po vhazování Miloslav Čermák. V 35. minutě mohl Tůma dovršit z trestného střílení hattrick, ale ztroskotal na Kváčovi. Ve 46. minutě po tlaku Kladna před brankovištěm skóroval Machač a pojistil kladenskou výhru.