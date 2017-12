Hokejová dvacítka v posledním zápase základní skupiny přestřílela Švýcarsko

Čeští hokejoví reprezentanti do 20 let ve svém posledním vystoupení v základní skupině mistrovství světa v Buffalu porazili Švýcary 6:3 a do čtvrtfinále postoupí nejhůře ze třetího místa. Češi zasypali soupeřova brankáře šedesáti střelami, dvěma góly se na vysokém vítězství podílel Kristian Reichel.

Buffalo 20:50 31. 12. 2017 (Aktualizováno: 21:20 31. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít